Alunos do Projeto Oficinas/Polo CTC ganham biblioteca

Os alunos do CEAC Projeto Oficinas/Polo CTC receberão uma Biblioteca Comunitária, que será inaugurada na próxima terça-feira (21), às 15h.

A ideia nasceu na disciplina de Projeto Comunitário da Univali, ministrada pela professora Helia Farias para alunos dos cursos de Design Gráfico, Design de Moda, Design de Interiores e Cosmetologia e Estética, que lançaram uma campanha de arrecadação de livros infantis e infanto-juvenis para montar a biblioteca para alunos do Polo, de 8 a 16 anos. A campanha também arrecadou revistas, gibis e historias em quadrinhos.

Como são acadêmicos de diversos cursos, a maioria da área do design, todos estão contribuindo com suas habilidades para que além do acervo seja montado também um espaço para leitura e lazer das crianças. Serão construídos puffs de pneus usados e as estantes dos livros serão feitas de caixas de verduras, todos materiais de descartes.

“O objetivo deste projeto além de incentivar é fazer com que os alunos vejam a leitura como uma forma de lazer e diversão. As crianças também terão oportunidade de conhecer o trabalho de designers e reconhecer como a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e aprender a utilizar os recursos naturais de forma inteligente. O espaço será batizado com um nome que será escolhido pelos próprios alunos”, disse a coordenadora do Oficinas, Thalita David.

O Polo CTC administrado pela diretora Elizabete Marcolla, oferece oficinas de ballet, jazz, percussão, violão, recreação, artesanato, pintura, xadrez, capoeira, teatro e computação.

O projeto Oficinas tem direção geral de Marcia Sartori.

A inauguração terá a participação de alunos e professores que participaram do projeto da Univali e os estudantes que frequentam as oficinas.

O Polo CTC fica na Rua Itália, 1059 próximo ao CEM Antonio Lucio.