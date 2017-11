Tempo vai virar na região nesta quinta-feira

A passagem de uma frente fria por Santa Catarina fará o tempo mudar na região de Balneário Camboriú a partir da noite desta quinta-feira (16).

A previsão para hoje em Balneário é de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Temperaturas podem chegar a 34ºC. Pancadas de chuva à noite, com fortes rajadas de vento.

A instabilidade se estende pela madrugada até a manhã de sexta-feira, que será encoberta e com chuva a qualquer hora. Variação entre 19ºC e 25ºC.

Já no sábado a Epagri/Ciram indica que o dia começa com chuva melhorando no decorrer do dia. Termômetros marcam entre 19ºC e 25ºC.

O tempo seco volta a predominar no domingo, com temperaturas típicas de primavera, entre 16ºC e 23ºC.