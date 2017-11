Balneário Camboriú representada entre os vencedores do Troféu Guga Kuerten

Quarta, 29/11/2017 16:37.

A velocista Suelen Marcheski de Oliveira, 19, da Afadefi/FMEBC, de Balneário Camboriú, foi eleita a ‘Melhor Atleta Paradesportivo 2017’ do Troféu Guga Kuerten. A solenidade de premiação aos destaques do esporte catarinense do ano aconteceu terça-feira (28), no Teatro Pedro Ivo. Foram premiadas 15 categorias.

Suelen foi indicada pelo campeonato mundial de jovens de para-atletismo, em agosto na Suíça, onde conquistou medalha de ouro nos 100m rasos. Também porque é dona de duas medalhas de ouro no Pan-Americano de Jovens (100m e 400m) em São Paulo e primeira no ranking brasileiro do Circuito Caixa Loterias 2017, nos 100m, 200m e 400m rasos.

Outro destaque da região foi Éder Luciano, 32, de Itapema, que venceu na categoria ‘Melhor Atleta do Ano’. Ele é octacampeão catarinense profissional de bodyboarding, tricampeão mundial ISA Games, campeão brasileiro, campeão latino-americano, além de vasta participação em competições estaduais, nacionais e mundiais neste ano.

Outros atletas de bodyboarding da região foram destacados no Troféu Guga Kuerten: Liege Laurentino, de Navegantes, ficou entre as cinco na categoria feminina, Guilherme Mariante, de Bombinhas, ficou entre os cinco atletas revelação e Raquel Friedrich ficou entre os cinco melhores técnicos.

Votação

Eles foram eleitos por votação pela internet (10.078) que somou pontos para definir os vencedores. Em cada modalidade foram cinco finalistas. Os três mais votados pela internet e outros dois indicados pelo Conselho Estadual de Esporte.

Os vencedores foram definidos pela curadoria do Troféu, formada por representantes da SOL, Fesporte, Conselho Estadual de Esporte, Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), Conselho Regional de Educação Física (Cref), Associação de Cronistas Esportivos (Acesc), Associação das Federações Esportivas de Santa Catarina (Afesc) e Instituto Guga Kuerten (IGK).

Vencedores de 2017

O Melhor Atleta: Eder Giovani Luciano (Bodyboarding)

A Melhor Atleta: Mariany Hatori Miyamoto (Ginástica Rítmica)

O Melhor Atleta Paradesportivo: Bruno Becker da Silva (Natação)

A Melhor Atleta Paradesportivo: Suélen Marcheski de Oliveira (Atletismo)

O Melhor Atleta de Futebol Profissional: Douglas Alan Schuck Friedrich (Avaí)

O(a) Atleta Revelação: Lucas Moresco Zimmermann (Bicicross)

O(a) Atleta Revelação Paradesportivo: Emanuelly Keilla Remoaldo (Atletismo)

A Melhor Entidade Esportiva: Desterro Rugby Clube

A Melhor Entidade Paradesportiva: Associação do Paradesporto de Blumenau (Atletismo)

O(a) Melhor Técnico: Vanessa Hageman (Ginástica Rítmica)

O(a) Melhor Técnico do Paradesporto: Guilherme Ribeiro Soares (Remo paralímpico)

A Melhor Equipe Esportiva: Adiee Udesc Fme: Juvenil (Ginástica Rítmica)

A Melhor Equipe Paradesportiva: Equipe FME/Mampituba De Tênis De Mesa Paralímpico

O(a) Melhor Árbitro(a): Bernadete Conte (Atletismo)

O(a) Melhor Árbitro(a) do Paradesporto: Ademar José Kammler (Atletismo)