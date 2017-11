Balneário Camboriú bem representado nos ParaJasc

Quarta, 29/11/2017 10:05.

A 13ª edição dos Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina (ParaJasc) que inicia nesta sexta-feira (1), em Criciúma, terá a participação de 1500 atletas, de 52 municípios.

A competição terá 12 modalidades em disputa: atletismo, basquetebol, basquetebol em cadeira de rodas, bocha, bocha paralímpica, ciclismo, futsal, golbol, handebol em cadeira de rodas, natação, tênis de mesa e xadrez, nos segmentos físico, auditivo, intelectual e visual.

Balneário Camboriú participa com uma pequena representação de 12 atletas, que disputarão três modalidades: atletismo, bocha e tênis de mesa. Mas nesta pequena delegação Balneário estão grandes chances de medalhas, porque ali estão atletas de renome nacional e mundial, como a velocista Suelen Marcheski de Oliveira, 19 anos, campeã mundial nos 100m rasos, título conquistado em agosto no Mundial de Jovens Paraatletas, na Suíça. Esta semana Suelen conquistou o título de melhor paratleta do ano no Troféu Guga Kuerten. Suelen é atleta da Afadefi.

Outros fortes nomes no atletismo feminino são Gévelyn Almeida de Quadros (Iced) e Paulina Pereira da Silva (Afadefi), ambas são destaques nacionais, a primeira em arremesso de disco e a segunda em velocidade, 100m, 200m e 400m.

No atletismo masculino Balneário competirá com Cleiton Freitas e os atletas da Afadefi Marcelo de Souza Ferraz, Maicon dos Santos Rodrigues e Neucir Francisco Borsatto.

Mais chances de pódio estão na bocha paralímpica com Gabriel Prezzi, Gabriel Rodrigues Andrade e Kleverton Luiz Favaretto, todos da Afadefi, sob o comando técnico de Fayola Bueno. No feminino, a bocha terá Annely Nunes Zoschke. Eles estão entre os principais destaques catarinenses.

Outra forte representação está no tênis de mesa, com Maria Fernanda Costa, da Asepi. Ela conquistou medalha de ouro nos Jogos Abertos do Paraná (ParaJasp) em Maringá, no início de novembro, na categoria Síndrome de Down. Em julho, Maria Fernanda representou o Brasil na Turquia, categoria Surdos. Não chegou ao pódio porque as adversárias eram mais experientes e muito fortes.

Maria Fernanda nos Jogos Abertos do Paraná

O diretor de esportes da Fundação Municipal de Esportes Roberto Ferreira disse que a delegação viaja com esperança de medalhas, porque está levando atletas de reconhecido destaque estadual e nacional. “Inclusive mundial”, acrescentou sobre a velocista Suelen.

Ele explicou que os ParaJasc sofreram duas alterações de data esse ano e por este motivo, três modalidades de Balneário - handebol, futsal e basquete - não estarão competindo por incompatibilidade de calendário (eles já estavam inscritos em outras competições). É lamentável porque o basquete de Balneário é o atual tricampeão dos jogos.

“Infelizmente devido à mudança de data do ParaJasc, que era para ter sido realizado em setembro a equipe de basquete em cadeira de rodas da Afadefi não poderá participar pois estará no Campeonato Brasileiro da 1° divisão em SP no mesmo período. É uma pena porque a equipe é tricampeã do ParaJasc”, lamentou o diretor de esportes da Afadefi, Marcos Miranda.

“Creio que isso vai acontecer com outros municipios também e vai reduzir o número de participantes em Criciúma”, disse Robertinho.

A cerimônia oficial de abertura dos Parajasc acontecerá no dia 1º de dezembro, às 19 horas, no Ginásio Municipal Irmão Walmir Antônio Orsi.

O evento tem a promoção do Governo do Estado, por intermédio da Fesporte, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional local e o Município de Criciúma.