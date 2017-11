Lucas Rodrigues e Maylla Venturin conquistam o Troféu Brasil de Bodyboarding

Segunda, 27/11/2017 10:21.

Os capixabas Lucas Rodrigues e Maylla Venturin comemoraram nesse sábado (25) o título do Troféu Brasil de Bodyboarding, realizado desde a última quinta-feira, na Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, repetindo as campanhas vitoriosas dos conterrâneos Neymara Carvalho e Lucas Nogueira, campeões do Katherine Melo Bodyboarding Pro, etapa do circuito mundial realizada no mesmo local, em 2009.

A dupla que já vem disputando competições nacionais há alguns anos, tanto Maylla quanto Lucas puderam comemorar pela primeira vez um título brasileiro.

Pouco antes das finais profissionais rolarem nas condições de meio metro e boa formação no Estaleirinho a expectativa era enorme uma vez que os dois capixabas poderiam repetir os feitos de Lucas e Neymara, campeões há oito anos quando na mesma praia.

Três vezes vice-campeã mundial e vice-campeã brasileira por outras tantas, Maylla perseguia o título brasileiro há muito tempo. Em uma final disputada contra a paranaense Guta Borges, a capixaba pode enfim soltar o grito que estava preso em sua garganta.



“Eu batalhei muito para conquistar esse título. Bati na trave várias vezes e quando cheguei aqui meu objetivo era ficar entre as cinco primeiras. Fui passando uma bateria por vez e quando vi era campeã. Estou muito feliz com essa conquista”, declarou. “Ser campeã nessa retomada das competições foi ótimo. Ano que vem tem tudo para ser muito bom. O Espírito Santo não parou, a gente ama o esporte, ama competir, e isso é o mais importante. Por isso temos tantos bons atletas”, completou.

Para chegar até a final, Maylla passou pela cearense Patrícia Setubal (3ª colocada) nas semifinais, enquanto Guta Borges, vice-campeã nacional, eliminou a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, também terceira colocada.

Entre os homens mais uma vez deu Lucas no Estaleirinho, mas dessa vez o Rodrigues. Atleta revelado na escolinha de Neymara Carvalho, o atleta de Vila Velha brilhou durante o último dia de campeonato e na final venceu uma disputa acirrada contra Marcos Boeno, uma das revelações do Troféu Brasil de Bodyboarding. Com diferença de apenas meio ponto, o capixaba levou a melhor nos minutos finais.



Lucas Rodrigues confirmou seu primeiro título brasileiro - Foto:Fabiano Raupp/Mundobodyboard

“Para mim esse título é muito importante. Busco esse título desde que me tornei profissional em 2008. Já acompanhava o pessoal de perto e quando soube do campeonato sabia que essa era minha chance. Peguei baterias muito difíceis contra caras que estão correndo o circuito mundial e acreditei até o fim que poderia ser campeão”, disse Lucas Rodrigues. “A final foi muito disputada e o Marcos precisava de pouco e eu fiquei na expectativa até o último segundo. O Espírito Santo é uma terra abençoada, com muitas escolinhas de bodyboarding, e esse trabalho todo revela ótimos atletas”, completa.

Tricampeão brasileiro, Israel Salas, também do Espírito Santo, e o tricampeão mundial, Eder Luciano, local de Itapema, completaram o pódio na terceira posição.

Lucas Rodrigues - Foto:Fabiano Raupp/Mundobodyboard

Luan Tavares, Leonardo Moreira e Isa Nunes comemoram o título brasileiro:

Além da definição dos campeões nacionais profissionais, o Troféu Brasil de Bodyboarding coroou mais três atletas em quatro categorias: Sub-18 Masculino, Open Masculino e Feminino e Master Masculino. Luan Tavares teve motivos de sobra para voltar realizado ao Rio de Janeiro. Campeão nas categorias Sub-18 e Open, o carioca mostrou um nível de competição afiado durante toda competição e deixa Balneário Camboriú provando que o Brasil é um grande celeiro de talentos.

Na Master Masculino deu mais uma vez Espírito Santo no alto do pódio. Leonardo Moreira surfou muito na decisão e levou o terceiro título de seis disputados para as terras capixabas. Por fim, na categoria Open Feminino o Paraná encerrou uma participação vitoriosa no Troféu Brasil de Bodybaording com o título da jovem Isa Nunes, atletas mais nova da competição.

Para acessar todos os resultados: http://bit.ly/2BciVPT



Resultados – Troféu Brasil de Bodyboarding

Profissional Masculino:

1º Lucas Rodrigues (ES)

2º Marcos Boeno (PR)

3º Eder Luciano (SC)

3º Israel Salas (ES)

Profissional Feminino:

1ª Maylla Venturin (ES)

2ª Guta Borges (PR)

3ª Neymara Carvalho (ES)

3ª Patrícia Setubal (CE)

Sub-18 Masculino

1º Luan Tavares (RJ)

2º Vinicius Bueno (ES)

3º Igor Almeida (RJ)

4º Felipe Custódio (PR)

Open Masculino

1º Luan Tavares (RJ)

2º Leandro Gonçalves (PR)

3º Igor Almeida (RJ)

4º Jailton de Camargo (PR)

Open Feminino:

1ª Isa Nunes (PR)

2ª Naiara Stringhini (SC)

3ª Cristiane Bianco (SC)

4ª Marina Sobral (SC)

Master Masculino:

1º Leonardo Moreira (ES)

2º Emanuel Poffal (RS)

3º Alexandre Menezes (SC)

4º Luiz Jacques (SC)

