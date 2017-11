Luiz Miguel foi destaque no Interestadual de Judô

Segunda, 27/11/2017 18:32.

O judoca Luiz Miguel dos Santos, da Associação Amigos do Futuro, de Balneário Camboriú, conquistou medalha de ouro no 15º Meeting Interestadual de Judô, que aconteceu no ginásio Multieventos da Barra, no final de semana. Luiz Miguel foi o melhor no peso pesado, categoria Sub 11.

Outro local, Everton da Silva Machado, da Associação de Artes Marciais Borba, ganhou medalha de bronze no peso -33k, categoria Sub 11.

Participaram os melhores judocas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo nas categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15, nos dois naipes. No total, 618 judocas de 135 clubes/associações.

A competição revela o melhor judô de base praticado nos quatro estados do sul. O técnico Sérgio Borba da Associação Artes Marciais Borba disse que esta é a competição mais forte e mais importante destas idades, pois reúne atletas de seleção brasileira e campeões brasileiros.

O Meeting foi organizado pela Associação Amigos do Futuro e faz parte do calendário da Federação Catarinense de Judô.

Everton exibindo seu bronze no pódio