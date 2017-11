Acambody comemora três décadas e lança nova marca

Segunda, 27/11/2017 14:29.

"É uma grande satisfação chegarmos aos 30 anos com um evento que ficará na história da Associação Camboriú de Bodyboarding (ACAMBODY) e também de Balneário Camboriú, que venham mais 30 anos intensos e produtivos, parabéns a todos que de alguma forma fizeram parte dessa história de amor ao esporte e sucesso”, comemorou o presidente da associação Júlio Wollinger.

O aniversário da Acambody foi domingo (26), mas as comemorações já vem acontecendo há mais tempo. O Troféu Brasil disputado no Estaleirinho de quinta-feira até sábado (25) foi o maior presente que a associação recebeu, porque aqui estiveram os principais nomes da modalidade do país.

A associação também recebeu homenagem do Legislativo e na noite de sábado, aproveitou a festa oficial do Troféu Brasil para lançar uma nova logomarca.

O lançamento aconteceu no Última Hora bar museu, no bairro Ilhota em Itapema, com cerca de 300 convidados entre eles, o supervisor da FMEBC Teco Kuehne, o presidente da Confederação Brasileira de Bodyboarding Jarbas Soares, a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, o campeão mundial Uri Valadão, campeão brasileiro Israel Salas, Eder Luciano, atleta do circuito Mundial tri campeão do Isa Games, Mayla Venturin, campeã da etapa entre outras personalidades.