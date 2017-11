Campeões brasileiros de bodyboarding serão conhecidos neste final de semana

Sol, boas ondas e praia cheia. Ao que tudo indica o Troféu Brasil de Bodyboarding, evento que define os campeões brasileiros da temporada 2017, deve ser encerrado neste sábado (25), na Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, caso as previsões se confirmem. Após dois dias de competições na cidade do litoral norte catarinense, a expectativa é grande em torno do dia decisivo, ainda mais depois das grandes apresentações dos atletas nessa sexta.

Apesar do mar continuar pequeno, as ondas apresentaram boa formação e os profissionais mostraram um repertório extenso de manobras para levantar o público que compareceu a praia nessa sexta. O destaque do dia fica por conta do tricampeão mundial do ISA Games, Eder Luciano, que contou com o calor da torcida para passar duas baterias e garantir vaga nas quartas de final.

“Eu consegui achar duas boas ondas em cada uma das baterias e após passar pela repescagem acabamos caindo em um mar difícil na bateria das oitavas com o Felipe Lima. Resolvi adotar uma estratégia de cair mais no lado esquerdo, que foi um local onde treinei essa semana, e deu certo”, comenta Eder Luciano ao falar sobre a vitória contra o carioca Felipe Lima mostrando que o conhecimento da praia fez a diferença na bateria.

“Ter a torcida e os meus amigos aqui na areia é demais. Estou muito motivado para buscar um bom resultado no último dia de competição”, concluiu.

Capixabas em maioria nas quartas de final da Profissional Masculino:

A torcida local está ansiosa para ver o tricampeão mundial do ISA Games Eder Luciano se dar bem no Troféu Brasil de Bodyboarding, mas o catarinense terá competidores de alto nível na briga pelo título. Três deles vem de uma das escolas mais fortes de bodyboarding do país, o Espírito Santo, incluindo o atual tricampeão brasileiro Israel Salas, além de Lucas Nogueira, campeão da etapa de 2009 do Circuito Mundial na Praia do Estaleirinho, e Lucas Rodrigues.

Após perder na estreia para o bicampeão mundial Pro-Junior Sócrates Santana, Israel Sals recuperou-se na repescagem e voltou a encarar o jovem talento do bodyboarding nacional na primeira bateria das oitavas de final. Em um duelo equilibrado, Salas achou a onda salvadora nos minutos finais e depois usou a prioridade a seu favor. Com a vitória, o capixaba segue vivo na briga pelo tetracampeonato nacional.



Israel Salas segue na briga pelo título - Foto: DOJULE

“O Sócrates é um menino exemplar e que tem um potencial incrível, não à toa ele é bicampeão mundial Pro-Junior. Sabendo disso, eu me concentrei bastante e dei tudo que tinha na bateria. Não tive um bom início de campeonato, mas consegui me recuperar e agora é ficar focado, pensando em uma bateria por vez. Todos os atletas que estão aqui querem a mesma coisa, que é vencer”, disse Israel Salas.

Nas quartas de final o tricampeão tem pela frente uma missão árdua. Seu adversário será Lucas Nogueira, que desbancou o catarinense Luis Villar na bateria homem a homem. Campeão do Katherine Melo Bodyboarding Pro, etapa do Circuito Mundial de 2009 realizada na Praia do Estaleirinho, o também capixaba mostrou um nível altíssimo de competição e segue como um dos candidatos ao título.

“Tive uma bateria muito dura com o Luis e agora encaro outro adversário de alto nível. Eu treino com o Salas no Espírito Santo e sei da qualidade dele, do mesmo jeito que ele sabe da minha. O Brasileiro é isso. Não adianta muito pensar lá na frente, pois tem que ser uma bateria por vez”, comenta Lucas.

Nova geração chega junto e promete esquentar briga pelo título:

Se por um lado medalhões do esporte como Lucas Nogueira, Eder Luciano e Israel Salas estão garantidos nas quartas de final, por outro o esporte mostra que a renovação é constante. Após evoluir muito competindo no circuito mundial, o baiano Gabriel Braga será o representante do estado no último dia de competições do Troféu Brasil de Bodyboarding. Nas oitavas o discípulo de Uri Valadão venceu Fernando Gomes e agora encara o paranaense Marcos Boeno, outro atleta da nova geração, na briga por uma vaga na semifinal.

Os cearenses João Paulo e Diego Gomes também fizeram bonito nessa sexta. Campeão da categoria Sub-18 no Itacoatiara Pro 2016, etapa brasileira do Circuito Mundial, Diego provou que já é uma realidade no Troféu Brasil de Bodyboarding vencendo o carioca Rafel Paes nas oitavas. Além dele, seu conterrâneo João Paulo teve ainda mais motivos para comemorar ao vencer o campeão mundial de 2008, Uri Valadão, cotado com um dos favoritos para o título na Praia do Estaleirinho.

Ao que tudo indica o Troféu Brasil de Bodyboarding será encerrado nesse sábado. Uma nova chamada está programada para às 7h30.

Sobre o Troféu Brasil de Bodyboarding:

O Troféu Brasil de Bodyboarding agita a Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, de 23 a 26 de novembro. O evento recebe atletas de todo o Brasil e vale como competição decisiva para se conhecer os campeões nacionais de cada categoria. A competição será disputada em quatro categorias: Pro (Masculino e Feminino), Open (Masculino e Feminino), Sub-18 (Masculino) e Master 32 (Masculino).

O evento tem o intuito de servir como marco para a modalidade nesta transição para 2018. E para isso, uma união de forças entre poder público e iniciativa privada, além da grande mobilização de atletas e federações, tornou possível um grandioso campeonato e boas expectativas para a próxima temporada.

O Troféu Brasil de Bodyboarding conta com o patrocínio principal da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e Fundação Municipal de Esportes. Os patrocinadores oficiais são a Omega Boards, Meubodyboard.com, Kamona Surf Shop, WNINE e B2BR. O evento conta com o apoio de Claiton Silva, Classic Fins, Truzz Multisports, Genesis, Bora Bodyboarding, Restaurante Estaleirinho, Restaurante Maria´s Praia, Myah e B2brshop, Myah, B2brshop e é chancelado e homologado pela CBRASB.

Serviço

O quê: Troféu Brasil de Bodyboarding

Quando: 23 a 26 de novembro

Onde: Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú

Mais informações: www.cbrasb.com.br