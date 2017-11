ABC do Vôlei, de Balneário, estreia no Brasileiro Sub 19

A equipe Balneário Camboriú de Voleibol (ABC do Vôlei) representará Santa Catarina no 1º Campeonato Brasileiro de Clubes Masculino Sub 19, que começa segunda-feira (27), em Porto Alegre. Os jogos seguem até dia 3, no ginásio do Grêmio Náutico União.

A equipe local está na Chave B com Minas Tênis Clube (MG), Fluminense Football Club (RJ) e Sport Clube do Recife (PE). O primeiro jogo do time local será na terça-feira (28), às 13h contra o Fluminense. No dia seguinte enfrentam a equipe mineira e no terceiro dia de competição jogam contra o Sport.

Pela chave A jogam Olympico Clube (MG), Clube de Regatas Flamengo (RJ) e Grêmio Náutico União (RS). Pela chave C, o Sada Cruzeiro (MG), Círculo Militar (PR), Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) e BNB Clube (CE).

Os dois melhores de cada grupo passam para as quartas de finais que ocorrem no dia 1º de dezembro.

O ABC é treinado por Cláudio Beraldo, professor da Fundação Municipal de Esportes (FMEBC) e ele está otimista. Disse que o time está bem preparado e a expectativa é conquistar uma boa colocação nesta estreia.