Campeões mundiais avançam na estreia Troféu Brasil de Bodyboarding, no Estaleirinho

Sexta, 24/11/2017 9:02.

Começou nessa quinta-feira (23) e segue até domingo (26) o Troféu Brasil de Bodyboarding, etapa que define os campeões brasileiros de 2017, na Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú.

Mesmo com ondas pequenas, até meio metro, a organização conseguiu aproveitar bem o dia promovendo três rounds da categoria Profissional Masculino e quem se deu bem foram os campeões mundiais Uri Valadão (Bahia) e Sócrates Santana (Rio de Janeiro).

Estreando como profissional em etapas do Brasileiro, Sócrates Santana precisou avançar as três fases para se garantir diretamente no Round 3 do evento principal. O bicampeão mundial Pro-Junior mostrou personalidade para encarar o atual tricampeão brasileiro, Israel Salas (ES), vencendo o duelo.

“Começar já na primeira fase, fazendo a primeira bateria do campeonato, dá um certo frio na barriga, mas ao mesmo tempo é bom, pois dá ritmo. Estou vindo de uma boa sequencia, pois competi no Circuito Mundial, e espero fazer um ótimo resultado aqui no Estaleirinho”, comentou o carioca de apenas 19 anos.

Uma das referências brasileiras no circuito, Uri Valadão, campeão mundial em 2008, também se deu bem no primeiro dia do Troféu Brasil. Sempre competitivo, o baiano achou as melhores ondas na bateria que encerrou o Round 1 do evento principal garantindo sua vaga direto para o Round 3, pulando a repescagem.



Uri Valadão e Eder Luciano antes das baterias - Foto: DOJULE

“É muito bom voltar aqui para Santa Catarina. Nas duas passagens que tive por aqui venci um evento (Mundial em 2008, Praia Brava de Itajaí) e fui terceiro no Estaleirinho e tudo isso me traz ótimas recordações”, explica o Baiano Voador. “A estreia foi boa, apesar do mar estar um pouco difícil. Consegui achar duas boas ondas e agora é manter a concentração em busca de um bom resultado”, completou.

Lucas Nogueira volta a brilhar no Estaleirinho:

Assim como Uri Valadão, Lucas Nogueira também tem boas lembranças do Estaleirinho. O capixaba surgiu para o mundo do bodyboarding após vencer a lenda Mike Stewart justamente na etapa do Circuito Mundial realizada no local. Nessa quinta, Lucas mostrou que está à vontade e passou para o Round 3 com uma boa apresentação.

“Como eu já havia dito essa praia é muito importante para mim. Foi aqui que há oito anos eu venci o Mike, que é uma referência para todos os atletas, e ganhei projeção no tour mundial. Voltar para cá me traz lembranças incríveis e poder vencer na minha bateria de estreia foi importante”, disse Lucas.

“Nós atletas estávamos muito ansiosos para competir, pois a gente precisa muito disso. A competição é importante não só para nós, mas para os patrocinadores, pois é lá que a gente consegue dar visibilidade para as marcas que nos apoiam. Esse recomeço está sendo muito bom”, completou.

Quem também teve uma ótima performance nessa quinta foi o paulista Valdomiro Mirinho. Heptacampeão paulista, conquistado recentemente, o atleta do litoral de São Paulo venceu uma das baterias mais aguardadas do dia. Enfrentando o local Eder Luciano, tricampeão mundial do ISA Games, Mirinho conseguiu uma onda salvadora no minuto final da bateria avançando direto.

“O Eder é uma das minhas referências e meu grande amigo. Cair com ele aqui foi um privilégio e poder ganhar a bateria dele foi uma satisfação enorme. Estou vindo de um ritmo muito bom de competições e espero continuar avançando”, disse.



Estrutura do evento - Foto: DOJULE

Além de Sócrates, Uri, Lucas e Valdomiro, mais quatro atletas venceram suas baterias e avançaram direto para o Round 3: Gabriel Braga (BA), Marcos Bueno (PR), Rafael Paes (RJ) e Felipe Lima (RJ).

Nessa quinta ocorreu também duas fases da categoria Open Masculino e as semifinais foram formadas: Na primeira bateria por uma vaga na final se enfrentam Luan Tavares, Leandro Gonçalves, André Luis e Rubens Matheus e na segunda Guilherme Mariante, Adriano Barreto, Igor Almeida e Jailton de Camargo disputam um lugar na final.

Uma nova chamada acontece às 7h30 dessa sexta para possível início da competição às 8h.

Resultados – Round 1 – Triagens – 1º e 2º avançam/ 3º e 4º eliminados

B1: Sócrates Santana 12,16 x Leonardo Mendes 11,17 x André de Souza 9,16

B2: Guilherme Unfriend 10,83 x Daniel Silveira 9,37 x Andrius Inácio 6,63 x Paulo Henrique 6,59

B3: Emanuel Poffal 10,60 x Diego Gomes 10,50 x Abner Scoppetta 9,06 x Claiton Silva 7,60

B4: Leonardo Moreira 13,50 x Valdir Gomes 13,44 x Matheus Bastos 8,23

B5: João Vitor 13,33 x Gabriel Braga 9,67 x Erik Silvino 9,17

B6: João Paulo 11,00 x Sanderson Trevisan 9,00 x Alex Araujo 7,83



Resultados – Round 2 – Triagens – 1º e 2º avançam/ 3º eliminado

B7: Sócrates Santana 10,57 x Gabriel Braga 8,66 x Daniel Silveira 8,37

B8: João Vitor 14,66 x Guilherme Unfriend 11,30 x Leonardo Mendes 8,35

B9: João Paulo 10,83 x Emanuel Poffal 9,27 x Valdir Gomes 8,64

B10: Diego Gomes 11,83 x Sanderson Trevisan 10,33 x Leonardo Moreira 10,16



Resultados – Round 1 – Evento Principal – 1º avança para o Round 3/ 2º e 3º repescagem

B11: Sócrates Santana 12,76 x Israel Salas 10,50 x Fernando Gomes 8,93

B12: Lucas Nogueira 12,34 x Ronieres Viana 11,44 x João Vitor 11,06

B13: Gabriel Braga 13,17 x Luis Villar 12,50 x Guilherme Mesquita 7,53

B14: Marcos Bueno 11,83 x Tiburcio Neto 11,57 x Guilherme Unfriend 10,77

B15: Rafael Paes 12,66 x Giovani Ferreira 10,73 x João Paulo 10,07

B16: Valdomiro Mirinho 13,44 x Eder Luciano 12,83 x Diego Gomes 9,74

B17: Felipe Lima 11,66 x Lucas Rodrigues 9,00 x Emanuel Poffal 8,83

B18: Uri Valadão 12,26 x Tiago dos Santos 8,56 x Sanderson Trevisan 8,43



Resultados – Round 1 – Open Masculino – 1º e 2º avançam/ 3º e 4º eliminados

B1: Adriano Barreto 8,67 x Paulo Tonini 5,00 x Vitor Policarpo 4,42

B2: Leandro Gonçalves 12,83 x Higor Francisco 9,24 x Josiel de Melo 7,40

B3: Andre Luis 11,66 x Rubens Matheus 9,24 x Julio Cesar 9,17 x Uiliam UST 5,27

B4: João Marcos 11,16 x Lucas Bellini 8,50 x Fernando Almeida 6,10

B5: Guilherme Mariante 13,10 x Luan Tavares 10,10 x Vinicius Bueno 8,27

B6: Jailton de Camargo 12,33 x Igor de Almeida 10,83 x Luan Gouvêa 9,00



Resultados – Round 2 – Open Masculino – 1º e 2º avançam/ 3º e 4º eliminados

B7: Luan Tavares 12,00 x Adriano Barreto 8,66 x Higor Francisco 5,67

B8: Guilherme Mariante 10,53 x Leandro Gonçalves 10,40 x Paulo Tonini 8,50

B9: André Luis 10,67 x Jailton de Camargo 10,50 x Lucas Bellini 8,40

B10: Igor Almeida 10,50 x Rubens Matheus 8,77 x João Marcos 7,80

Sobre o Troféu Brasil de Bodyboarding:

O Troféu Brasil de Bodyboarding vai agitar a Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, de 23 a 26 de novembro. O evento receberá atletas de todo o Brasil e vale como competição decisiva para se conhecer os campeões nacionais de cada categoria. A competição será disputada em quatro categorias: Pro (Masculino e Feminino), Open (Masculino e Feminino), Sub-18 (Masculino) e Master 32 (Masculino).

O evento tem o intuito de servir como marco para a modalidade nesta transição para 2018. E para isso, uma união de forças entre poder público e iniciativa privada, além da grande mobilização de atletas e federações, tornou possível um grandioso campeonato e boas expectativas para a próxima temporada.

O Troféu Brasil de Bodyboarding conta com o patrocínio principal da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e Fundação Municipal de Esportes. Os patrocinadores oficiais são a Omega Boards, Meubodyboard.com, Kamona Surf Shop e B2BR.

O evento conta com o apoio de Claiton Silva, Classic Fins, Truzz Multisports, Genesis, Bora Bodyboarding, Restaurante Estaleirinho, Restaurante Maria´s Praia, Myah e B2brshop, Myah, B2brshop e é chancelado e homologado pela CBRASB.

Serviço

O quê: Troféu Brasil de Bodyboarding

Quando: 23 a 26 de novembro

Onde: Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú

Mais informações: www.cbrasb.com.br

Fonte: Danilo Caboclo/SixComm