Mais de 600 judocas participam de interestadual em Balneário Camboriú

O Meeting Interestadual Interclubes de Judô, que inicia nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, termina sábado às 17h, no Multieventos Hamilton Linhares da Barra, em Balneário Camboriú.

O evento terá a participação de 612 atletas de 9 a 14 anos, de 136 clubes de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Balneário Camboriú estará representada por 15 judocas, 11 da Associação de Artes Marciais Borba e 4 da Associação Desportiva Amigos do Futuro.

A Associação Desportiva Amigos do Futuro inscreveu Theo de Bona (sub 11 peso médio (45 kg), Luiz Miguel do Santos e Pedro Casalli Saraiva (sub 11, super pesado (60 kg) e Larissa Souza Christofolli (sub 15, peso pesado (64kg).

A Associação Borba terá 11 participantes: Sub 11: Cecília da Silva (-30 kg), Quesihá Lins (-30 kg), Everton Machado (-33 kg), Erick Prado (-36 kg) e Diogo dos Santos (-55 kg); Sub 13: Bruniele Silva (-28 kg), Brenda Silva (-28 kg) e Gustavo Soupinaki (-31 kg); Sub 15: Kailane Leite (-40 kg), Andrielly do Carmo (-40 kg) e Maria Moares (-64 kg).

Larissa disputará no sub 15

Organização

O professor de judô da FMEBC Luiz Berlim e seu pai Juca Berlim, da Associação Amigos do Futuro, estão na organização da competição.

Segundo Luiz, a cidade foi escolhida pela Federação para sediar o Meeting, uma das competições mais importantes do calendário, por causa do sucesso das anteriores. Ele disse que todos os inscritos já passaram por duas competições para chegar até aqui.

“Já estão em nível de seleção catarinense e dentro de alguns anos estarão alcançando o nível de seleção brasileira”, disse Berlim.

Abertura

A solendade vai acontecer sexta-feira, às 14h, com desfile das delegações e em seguida iniciam as lutas. No sábado, às 8h30, o congresso técnico e às 9h, continuação das lutas, até às 17h.

Entrada franca.