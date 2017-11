Figue e Jonathan rumo ao Mundial na Califórnia

Os surfistas Elias ‘Figue’ Diel, de Balneário Camboriú e Jonathan Borba, de Itajaí embarcaram para Califórnia nesta quinta-feira (23), para integrar a seleção brasileira que disputará o Mundial de Surfe Adaptado (ISA), que inicia dia 30 deste mês e segue até 3 de dezembro. Eles são os únicos catarinenses na seleção.

Figue está otimista. Vai em busca do bicampeonato por equipes que ajudou a conquistar ano passado nos Estados Unidos, mas Jonathan é estreante no Mundial. No último final de semana os dois participaram do Interassociações em Balneário Camboriú, como última preparação antes do mundial.

“A expectativa está ótima, nossos equipamentos estão muito bons, corpo está bom, cabeça também, então tem tudo para dar certo, estamos prontos para trazer o título de bicampeões por equipe para o Brasil, porque o time está forte”, comentou Figue Diel antes de embarcar.

Para viajar os dois atletas receberam vários apoios, entre eles o da empresa Santacosta, que confeccionou coleção de camisetas em braile (Figue é deficiente visual) e também em prol de Jonathan (deficiente físico).

Figue surfava desde criança, aos 16 anos interrompeu sua carreira no surf porque sofreu um acidente de carro que lhe tirou a visão. Ele nunca parou de surfar, mas quase três décadas depois decidiu retornar às competições.

Ano passado foi ao Mundial e voltou vice-campeão individual e campeão por equipe. Ele também é instrutor de ioga, jiu-jitsu e praticada escalada.

Além da Santacosta, Figue tem apoio da FMEBC, Hortelã Pimenta, Lora Surfboards, Mormaii e Le Monde Turismo.

Jonathan nunca competiu no exterior. Mas recentemente viajou ao Peru para treinar ao Mundial.

“Alguns amigos juntaram milhas e me levaram ao Peru para treinar para o mundial. Agora embarco para a viagem da vida. Estou focado, preparado para conquistar a meta do título na categoria para ajudar o Brasil a trazer o bicampeonato”, disse Jonathan.

Figue Diel com o irmão Cláudio Diel e Jonathan Borba