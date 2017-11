Os melhores do bodyboarding brasileiro no Estaleirinho

Dois anos sem competições pelo circuito brasileiro, a Confederação Brasileira de Bodyboarding escolheu a praia do Estaleirinho em Balneário Camboriú para realizar o Troféu Brasil, que começou nesta quinta-feira (23) e segue até domingo, quando serão conhecidos os novos campeões brasileiros da modalidade.

Competidores de 11 estados disputarão o evento: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Na festa da premiação, também serão lembrados os 30 anos da Associação Camboriú de Bodyboarding (Acambody), comemorados dia 26 de novembro.

As categorias em disputa são: Profissional (Masculino e Feminino), Open (Masculino e Feminino), Master 32 (Masculino) e Sub-18 (Masculino).

O Troféu Brasil trouxe a Balneário Camboriú os nomes mais conhecidos do país, entre eles o catarinense Éder Luciano, o baiano Uri Valadão e a capixaba Neymara Carvalho.

Éder Luciano

Catarinense de Itapema, tricampeão mundial do ISA Bodyboarding Games, Éder Luciano é uma das principais atrações e está em busca do seu segundo título brasileiro.

“Desde que eu comecei a competir não teve etapa do Brasileiro aqui em Santa Catarina e poder disputar uma etapa do nacional na praia onde treino quase todos os dias terá um significado especial para mim”, disse Eder.

O atleta também se destacou na retomada do bodyboarding fora da água, foi peça chave no processo de construção da nova direção da Confederação.

“Fico feliz em saber que pude ajudar tanto dentro quanto fora d´água. O bodyboarding é o esporte que eu amo e sempre que puder farei de tudo para apoiá-lo”, acrescenta.

Uri Valadão

Pablo Jimenez APB



Quinto colocado no ranking mundial 2017, sendo o melhor brasileiro na temporada, o baiano Uri Valadão é outro destaque do Troféu Brasil. Em 2009 ele foi terceiro no mundial no Estaleirinho, além de ter vencido a etapa de 2008, na Praia Brava, em Itajaí.

“Estou bem feliz com meu desempenho nessa temporada até o momento. Cheguei para a perna europeia do Circuito Mundial em 17º lugar e terminei o ano em quinto após os bons resultados nos últimos eventos do ano”, disse.

Neymara Carvalho

A capixaba, considerada o maior nome do esporte mundial em todos os tempos, está empolgada para voltar a competir pelo Brasileiro. Nove vezes campeã brasileira e pentacampeã mundial, ela vem para buscar novo pódio, como aconteceu em 2009, na mesma praia, quando a capixaba levou o título da etapa, que lhe ajudou na conquista do título do circuito daquela temporada.

“O que me move é o amor pelo esporte. O bodyboarding me projetou na vida, me deu quase tudo que tenho e eu mantenho esse amor vivo competindo, passando para minha filha e para os meninos do Instituto. Quero prolongar isso o máximo que puder, pois amo competir e buscar novas conquistas. Estou bastante empolgada para o evento”, avalia.

O Troféu Brasil de Bodyboarding conta com o patrocínio principal da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e Fundação Municipal de Esportes. Os patrocinadores oficiais são a Omega Boards, Meubodyboard.com, Kamona Surf Shop e B2BR. O evento conta com o apoio de Claiton Silva, Classic Fins, Truzz Multisports, Genesis, Bora Bodyboarding, Restaurante Estaleirinho, Restaurante Maria´s Praia, Myah e B2brshop, Myah, B2brshop e é chancelado e homologado pela CBRASB.

Mais informações: www.cbrasb.com.br