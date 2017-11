A Associação Camboriú de Bodyboarding (Acambody) começa a receber nesta quarta-feira (22) os principais atletas do país, para a disputa do Troféu Brasil que inicia nesta quinta-feira dia 23 de novembro e termina domingo, dia 26, na praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú.

A Confederação Brasileira de Bodyboarding confirmou a inscrição de uma centena de atletas, entre eles, a pentacampeã mundial Neymara Carvalho do Espírito Santo, Uri Valadão, da Bahia, campeão mundial de 2008, Lucas Nogueira, campeão do Mundial realizado no Estaleirinho em 2009, Eder Luciano, de Itapema, atleta tricampeão das olimpíadas de Bodyboarding ISA GAMES e vários campeões estaduais.

Este é o único evento nacional realizado este ano e realizar a competição no Estaleirinho é um presente para a Acambody que comemora 30 anos neste domingo (26).

Na disputa as categorias Pro M, Pro F, Open M, Open F, Sub-18 e Master (32 anos em diante). O Troféu definirá o campeão brasileiro em cada categoria, além de distribuir R$ 15 mil em premiação aos primeiros colocados na Pro.

Esta será a segunda vez que a praia do Estaleirinho se torna palco nacional do bodyboarding. Em 2009, a praia sediou o Katherine Melo Bodyboarding Pro, considerado um dos maiores eventos da modalidade de todos os tempos. As condições do mar e o tempo colaboraram demais para o cenário e por fim, a festa foi toda brasileira, com a vitória dos capixabas Lucas Nogueira e Neymara Carvalho.

Palestra

Nesta quarta-feira (22) a Acambody realiza uma ação social na escola municipal do Estaleirinho, nos dois turnos, com apresentação de um vídeo de bodyboard e palestra com organizadores e atletas, Luís Villar, campeão catarinense, Eder Luciano, tricampeão mundial pelo ISA Games, Liege Laurentino, campeã catarinense e atletas do Pará e outros estados que já se encontram em Balneário Camboriú para o Troféu Brasil.

“É uma ação conjunta da Acambody com a revista Ride It Bodyboard, Burns Clothing, FMEBC e prefeitura de Balneário Camboriú.

Homenagem

Nesta quarta-feira (22), às 18h, a Acambody será homenageada na Câmara dos Vereadores pelos 30 anos de fundação. É a associação mais antiga da praia. O presidente Júlio Wollinger convida a comunidade para prestigiar a solenidade no Legislativo municipal, que fica na Avenida das Flores, proximidades do Balneário Shopping.

Festa do Troféu

A festa oficial do Troféu Brasil de Bodyboarding será neste sábado (25), no Última Hora, bar museu, casa do Bodyboarding Evandro, no bairro Ilhota em Itapema. Com várias atrações, entre elas, o músico André Onn, DJ CIGGAS, sorteios de kits, livro de Bodyboarding BBOOK de Elmo Ramos, sorteio de uma tatuagem de David Pimentel, filmes de Bodyboarding e comemoração dos 30 anos da Acambody, com lançamento da nova logomarca, e 10 anos do filme SoBBreviver documentário sobre Bodyboarding Brasileiro.