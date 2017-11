Comemoração dupla no surf de Balneário Camboriú

Em Balneário Camboriú o domingo foi de dupla comemoração: a Associação de Surfe de Balneário Camboriú (ASBC) conquistou o título de campeã geral do Santa Catarina Interassociações 2017, disputado no final de semana, na praia central e um dos seus atletas mais famosos, Willian Cardoso, agora faz parte da elite mundial.

“Além de juiz agora temos um atleta na elite do surfe mundial”, comemorou o presidente da ASBC Thiago Velasques.

“E nós após um jejum de três anos, conseguimos ocupar o pódio principal com nossa equipe, fazendo as cinco maiores pontuações da competição. Pela 11ª vez a ASBC levanta esse troféu de melhor associação. Somos a associação que mais vezes chegou lá”, segue comemorando Thiago Velasques.

A equipe da ASBC com 10 atletas somou 141 pontos, deixando em 2º lugar Imbituba (ASI) e em 3º Joaquina (ASJ).

Entre os campeões individuais Matheus Navarro na Open que fez uma final acirrada com outro local André Gonçalves.

“Foi uma final alucinante, os dois quebraram tudo, com direito a aéreo e a galera vibrou muito. Garantimos o campeão e o vice”, disse Velasques.

Matheus Navarro foi o maior pontuador da competição e a segunda melhor média do evento.

Outro campeão ‘habitual’ foi Jocimar Pita, o Pitinha, no longboard. No feminino, o título veio com Bárbara Muller; no infantil foi a vez de Antônio Vitorino e na Master, Márcio Leal foi vice.

A virada

Com a participação de quase 200 surfistas de 18 associações, a competição começou abaixo de mau tempo, ondas pequenas e difíceis, a equipe local intercalando baterias com Imbituba e Barra do Sul, a campeã do ano passado.

Mas no domingo, veio a reação e foi forte. Os atletas locais superaram seus adversários, o mar reagiu, trouxe boas ondas e o público prestigiou com sua torcida.



O Santa Catarina Interassociações 2017 foi realizado pela FECASURF (Federação Catarinense de Surf), MAC Produção Esportiva e Vida Marinha, com apoio da Fundação Municipal de Esportes (FME), Hotel Vieira´s, Ambiental e Surfer´s Paradise.

Fotos: