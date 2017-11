Willian Cardoso na elite mundial do surf

Depois de 12 anos buscando essa passagem, finalmente neste domingo, o catarinense Willian Cardoso, 31, de Balneário Camboriú, garantiu a tão sonhada vaga e vai disputar o título mundial no World Surf League Championship Tour ano que vem. Ele estreou com vitória no Hawaiian Pro e é a terceira novidade já confirmada no time brasileiro para o Mundial 2018.

O paulista Jessé Mendes e o catarinense Yago Dora já tinham garantido suas vagas. O Brasil é maioria entre os 32 finalistas, com 14 concorrentes ao primeiro título no Havaí.

Willian comemorou muito a vaga no CT.

“Não foi fácil. Cheguei perto algumas vezes, precisando de um resultado que nunca chegava, mas agora chegou”, declarou.

“Foram muitos anos de trabalho duro, exatamente 12 anos no QS buscando esse objetivo que aconteceu agora, justamente quando perdi meu patrocinador, mas tenho muitas pessoas boas me ajudando e me apoiando. Agora é esperar o próximo ano, que será muito especial”, disse o surfista.

A classificação foi garantida com a nota 7,60 da última onda que ele surfou na décima bateria do dia. Com a passagem para as oitavas de final, Willian atingiu 19.000 pontos na quarta posição do ranking do WSL Qualifying Series.

Em Balneário

Willian começou a surfar em Balneário quando tinha 10 anos.Tornou-se profissional aos 18. É um multicampeão e entre suas principais conquistas, destaca cinco vitórias no Circuito Mundial. Atualmente mora em Timbó, mas treina sempre na Praia Brava.