Atleta de Balneário Camboriú no handebol de Lisboa

O atleta Ângelo Reichel Andrade, de 15 anos foi convidado pelo Sporting Club Lisboa, para integrar suas categorias de base do handebol. Ele já está em Portugal.

Ângelo joga desde os 13 anos, começou nas equipes da Fundação Municipal de Esportes (FMEBC), sob orientação do professor Luiz Carlos Fonseca.

Aluno do colégio Unificado, com 1,92m, Ângelo enviou vídeos e currículo esportivo, fez testes em Portugal e foi aprovado em todas as cinco equipes que treinou.

A herança esportiva e a preferência pelo handebol veio do pai, Jefferson Andrade, que também foi jogador e é um grande incentivador do esporte.

“Ele é um guri apaixonado pelo handebol, e como eu também fui jogador, influenciei um pouco…, mas pela idade, ainda não poderá jogar como profissional, mas terá toda a estrutura que um clube grande pode proporcionar. É muito responsável e dedicado, está se adaptando muito bem a nova realidade e foi muito bem recebido pelo grupo. Faz parte de um projeto do clube chamado banco de talentos”, disse o pai do jogador.