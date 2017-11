Jiu Jitsu confirmou favoritismo dos locais

Os lutadores Felipe Gabriel Mafra, o ‘Cobrinha’, 6 anos e Mateus Smanioto, 10, confirmaram o favoritismo e venceram suas categorias na 5ª etapa do Circuito Stance de Jiu Jitsu, domingo (19), no multieventos Hamilton Linhares, na Barra.

Com a vitória da etapa, os dois são também os campeões do ranking anual do circuito.

Outros destaques locais da competição são Douglas Pythan e Guilherme Jantara, este último é aluno-soldado da PM local. Na etapa ele ficou com bronze, mas com esta posição somada à pontuação das anteriores, o faixa preta sagrou-se campeão geral na categoria Master Meio Pesado.

O Instituto Leonardo Macarrão, que realizou a competição, arrecadou 1247k de alimentos que serão destinados a projetos assistenciais da igreja Luz da Vida e famílias da região.

Smaniotto também confirmou o favoritismo

Jantara, aluno-soldado da PM, destaque entre os grandes