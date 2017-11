Inter bate Goiás e mantém chance de título da Série B

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - William Pottker voltou a marcar depois de 12 jogos. E foi logo duas vezes. Neste sábado (18), o goleador da Série A do ano passado contou com duas assistências de Camilo para resolver o jogo para o Inter contra o Goiás, no Serra Dourada.

O placar de 2 a 0 deixa o time gaúcho ainda com chance de título da segunda divisão.

Dependerá da última rodada. O Colorado chega com 68 pontos no último jogo. Enquanto o América-MG soma 70 após empatar com o Londrina em 0 a 0. Desta forma, se o Inter vencer o Guarani em casa e o América-MG não vencer o CRB, em Belo Horizonte, será a equipe gaúcha a erguer a taça. Tudo isso ocorre no próximo sábado.

O último gol de Pottker havia sido contra o Figueirense, pela rodada 24. Depois disso, ele jogou 11 partidas, o Inter 12, até a rodada 37 quando balançou as redes duas vezes.

A partida ainda foi pautada por um gol anulado do Goiás que deixou atletas sem entender o que foi marcado pelo árbitro Héber Roberto Lopes.

Na ocasião, a partida estava empatada em 0 a 0.