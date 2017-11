Circuito de Jiu Jitsu definirá atletas para o Mundial

A quinta e última etapa do circuito Stance de Jiu Jitsu movimentará o ginásio Multieventos Hamilton Linhares, na Barra, neste domingo, dia 19 de novembro.

A organização tem expectativa de receber 700 lutadores em todas as categorias, de Mirim a Sênior. Eles virão de várias partes do país, porque nesta última etapa o Circuito irá premiar o campeão geral do ranking de cada categoria, com passagens aéreas para o Mundial da Califórnia 2018.

Os destaques locais são Felipe Gabriel Mafra ‘Cobrinha’, 6 anos, Matheus Smaniotto, 10, que buscam o bicampeonato do circuito; Thiago Bertolo, 7 anos, que vai em busca do seu primeiro título, além dos atletas Jeison Silva e Sérgio Souza.

A realização do evento é do Instituto Leonardo Macarrão/Blufight Eventos com apoio da Fundação Municipal de Esportes (FMEBC).

As lutas iniciam às 9h e terminam às 18h.

A entrada é 1 kilo de alimento não perecível