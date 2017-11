O melhor do surf catarinense estará em Balneário Camboriú

Quase 200 surfistas de 18 associações catarinenses estarão disputando o Surfing Games Interassociações 2017, neste final de semana, na praia central, em Balneário Camboriú.

A Associação de Surf de Balneário Camboriú (ASBC) lidera a ‘coleção’ de títulos da competição, já ganhou nove vezes e ao longo de sua história já revelou nomes importantes para o surf nacional e mundial.

Para esta edição convocou 11 surfistas e entre eles, Elias Figue Diel, que competirá na categoria Surf Adaptado, uma novidade no Surfing Games deste ano.

"Para mim será importante por dois motivos, porque a categoria especial está estreando nesta competição e porque estarei entre amigos", disse. A competição também servirá como preparativo para o Mundial de Surf Adaptado, na Califórnia, para onde Figue embarca na próxima quinta-feira (23).

A disputa será acirrada, porque a Associação de Surf de Barra do Sul (ASB), dona do troféu ano passado, vem com intenções de conquistar o bicampeonato. A ASBC está competindo em casa e conta com o apoio da sua torcida para buscar o 10o título de melhor associação de Santa Catarina.

Reflexos da crise

Este ano o Surfing Games será decidido em uma competição só. Até então era em formato de circuitos, acumulando pontos até conhecer a associação campeã.

Segundo Aurélio Ramos, da organização do Surfing Games, a mudança foi um reflexo da crise, faltou dinheiro e apoio para fazer em forma de circuitos, como vinha acontecendo desde 1990.

“Vai ser uma competição de tiro rápido. Quem vencer nas provas de sábado e domingo levará o título e o troféu de melhor associação catarinense”, disse.

Como será

Nesta edição, o formato será diferente. Cada bateria terá 10 minutos de duração, o atleta poderá surfar no máximo três ondas e as duas melhores notas são computadas determinando os classificados. As associações devem se apresentar com seus devidos uniformes, barracas e bandeiras de seu município, pois esses quesitos também valem pontos definindo a equipe campeã.

A abertura oficial será realizada às 8h deste sábado, dia 18, na Praia Central na altura da Rua 2000 e seguem domingo, dia 19, quando será conhecida a associação campeã.

O Surfing Games Interassociações 2017 é realizado pela Federação Catarinense de Surf (Fecasurf), MAC Produção Esportiva e Vida Marinha, com apoio da Fundação Municipal de Esportes (FMEBC), Hotel Vieira´s, Ambiental e Surfer´s Paradise.