Campeões olímpicos

A terceira etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia está movimentando a Meia Praia desde quarta-feira (15), quando começou a fase classificatória (feminina) da competição. Nesta quinta-feira (16) as disputas seguem com a fase de grupos do naipe feminino e o classificatório masculino. A competição vai até domingo, quando serão conhecidos os campeões da etapa.

Foi diante das arquibancadas lotadas que a dupla ‘da casa’, formada por Ana Luiza e Paula avançou à fase de grupos, junto com outras sete duplas.

No classificatório as duplas disputam partidas eliminatórias diretas, e os últimos oito vencedores se garantem no torneio principal.

Junto com Ana e Paula, avançaram Índia/Solange (PA/DF), Maria Clara/Caitlin Ledoux (RJ/EUA), Fabrine/Pitty (BA), Rafaela/Fabíola (PA/DF), Roberta Glatt/Maria Clara (RJ), Alba/Aline (BA) e Amanda/Mayana (TO). Agora elas se juntam aos 16 times que já estavam classificados por serem os mais bem posicionados no ranking de entradas.

Ana Luiza e Paula, que nunca tinham alcançado a etapa principal do Circuito Brasileiro e estão juntas há apenas três meses, conquistaram a vaga ao vencerem dois jogos no dia. No primeiro, por 2 sets a 1 (15/21, 22/20, 12/15) sobre Débora e Karol (ES). Na segunda rodada, valendo a classificação, vitória também no tie-break sobre as experientes Leize e Bruna (SC/PB), com parciais de 21/18, 13/21 e 15/12.

Leize Bianchini, de Balneário Camboriú, também estava jogando em casa (ela mora em Itapema), deixando a torcida dividida em vários momentos.

Os oito times que conquistaram a vaga pelo classificatório se juntam aos 16 times que já estavam garantidos no torneio pelo ranking de entradas, formando seis grupos.

As 16 duplas femininas classificadas pelo ranking são Ágatha/Duda (PR/SE), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ), Elize Maia/Taiana (ES/CE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Josi/Lili (SC/ES), Val/Ângela (DF/RJ), Juliana/Carol Horta (CE), Victoria/Tainá (MS/SE), Andrezza/Andressa (AM/PB), Naiana/Rachel (CE/RJ), Vitoria/Juliana Simões (RJ/PR), Vivian/Semírames (PA/SP), Izabel/Renata (PA/RJ), Sandressa/Neide (AL), Flávia/Bárbara Ferreira (RJ) e Aline/Thais (SC/RJ).

As 24 duplas disputam a fase de grupos em seis grupos de quatro times. Os primeiros e segundos colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados vão para as oitavas de final. Desta etapa em diante o torneio segue em formato eliminatório direto até a decisão.

A final feminina acontece na noite de sábado (18/11), enquanto a disputa do ouro no torneio masculino fica para a manhã de domingo (19/11).



Bruno joga pela primeira vez com outro campeão olímpico

Campeões olímpicos

Os campeões olímpicos Bruno Schmidt, ouro na Rio-2016 e Ricardo, ouro em Pequim-2008, estarão jogando pela primeira vez do mesmo lado da rede no Circuito de Itapema. Isto porque o parceiro de Bruno na Rio-2016, Alisson Mamute está afastado por causa de um desgaste muscular. Na etapa passada, Bruno Schmidt atuou ao lado do norte-americano Jeremy. Em Itapema, o defensor dono de dois títulos brasileiros admite que realizará um sonho ao atuar junto do ‘block machine’.

“Será a primeira vez atuando em um jogo profissional, então é um sonho realizado. Todos os principais jogadores já haviam atuado com Ricardo, até mesmo o Alison, que é bloqueador, e eu brincava perguntando se nunca chegaria minha vez. Jogar contra o Ricardo sempre foi muito difícil, agora terei esse privilégio”, disse Bruno, que completou.

Nas duas primeiras etapas do Circuito, Ricardo jogou ao lado do norte-americano Reid Priddy. Ele também está contente com a chance de jogar com Bruno.

“Será uma experiência muito boa, Bruno é um atleta fenomenal, melhor do mundo nos últimos anos e um exemplo fora de quadra. Espero que possamos fazer uma boa apresentação. Além disso, se adapta muito fácil com qualquer jogador, pois tem um levantamento de muita qualidade”, destacou.

O Circuito

O Circuito Brasileiro Open 2017/2018 tem sete etapas. Depois de Itapema, a competição segue em 2018 para Fortaleza (CE), de 24 a 28 de janeiro, João Pessoa (PB), de 21 a 25 de fevereiro, Maceió (AL), de 14 a 18 de março, e Aracaju (SE), de 4 a 8 de abril.

A competição distribui R$ 45 mil às duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são quase R$ 500 mil por etapa.

A novidade nesta temporada fica por conta da volta do classificatório e do aumento de duplas, passando de 16 para 24 times na fase de grupos da competição.

A entrada é franca e a arena fica localizada na altura da Rua 285.