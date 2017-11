Coleção e pedágio para ajudar entidade que acolhe mulheres vítimas de violência

Segunda, 27/11/2017 17:26.

A estilista Cibelle Fiori dedica a coleção Manifesto Amor para a Casa das Anas, abrigo que acolhe mulheres vítimas de violência em Balneário Camboriú. A ação faz parte da campanha internacional da não violência contra mulheres, que teve no sábado (25) seu Dia D.

Parte da renda das peças é revertida para ajudar no custeio da entidade.

“Me apaixonei pelo projeto, sei que é sério e que Balneário precisa de algo assim”, reforçou a estilista.

Cibelle aposta na moda sustentável, mais ética, limpa e inclusiva. Além de reverter parte da renda, o projeto valoriza as técnicas manuais e ajuda a movimentar uma cadeia de prestadores de serviços da economia criativa.

Para ela, a humanização dos processos produtivos, promove mais inclusão e conexão entre os envolvidos.

Interessados em ajudar, podem comprar peças pela internet neste link.

A Casa das Anas

Há três meses foi instalado em Balneário Camboriú pela ONG Vidas Recicladas o primeiro abrigo para mulheres vítimas de violência. A Casa das Anas não terá endereço divulgado para garantir a segurança das vítimas.

A Casa tem 24 leitos em oito quartos todos com banheiro, ar condicionado, uma cozinha equipada, área de convivência e não tem ‘cara’ de abrigo. A proposta também é diferenciada.

A mulher pode ficar de seis meses a um ano e nesse período irá estudar, aprender uma profissão, para sair de lá com alguma formação que a permita caminhar com as próprias pernas, porque a maioria das mulheres vítimas de violência dependem dos maridos.

Recursos e pedágio

Por enquanto não há recursos públicos. A manutenção é feita pela ONG, através de um empresário que não quer se identificar.

No sábado, dia 2 de dezembro, será realizado um pedágio para arrecadar fundos para a Casa das Anas, a partir das 8h30 nos seguintes pontos: Angeloni (Quarta e Estados), esquina da Terceira com a Avenida do Estado, Balaroti, Alvin Bauer com Quarta, 1500 com Terceira Avenida, Bobs.

Como chegar à casa

O prefeito Fabrício Oliveira assinou um termo de parceria com a ONG para facilitar os encaminhamentos. A mulher que precisar deste apoio, poderá procurar o CRAS do seu bairro e fazer o cadastro. Dali ela será encaminhada para a assistência social para comprovar a necessidade desta ajuda.

Esses encaminhamentos também podem ser feitos pelo Conselho Tutelar e pela Delegacia da Mulher.

Segundo a coordenadora do local (que preferiu não se identificar), a Casa das Anas já atendeu quatro famílias: uma com dois filhos, uma avó com a neta, uma família com uma filha e uma família com quatro filhos.

É em casa que elas apanham mais

Pesquisa divulgada pela Datafolha ano passado revelou que a as agressões mais violentas contra mulheres acontece dentro de casa: 61% dos casos são conhecidos que praticam a agressão; em 19% dos casos os culpados são os companheiros e em 16% ex-companheiros.

As ofensas verbais são mais frequentes, atingindo cerca de 12 milhões de mulheres. Além disso, 10% sofreram ameaça de violência física, 4% receberam ameaça com faca ou arma de fogo e 8% sofreram ofensa sexual.

A pesquisa constatou que 1,4 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento e 1% delas levaram pelo menos um tiro.

Números locais

Falando apenas em violência doméstica, segundo os números da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e setembro de 2017 foram registrados na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) seis estupros consumados. Esse indicador considera também casos de estupro de vulnerável.

Balneário Camboriú não teve nenhuma morte, porém teve três casos registrados como homicídio doloso tentado.

Foram 352 casos de ameaça. Mas são os registros de lesão corporal que acendem o alerta vermelho: 234 casos de agressão dentro de casa só nos primeiros nove meses do ano. É quase um registro de agressão por dia na cidade.