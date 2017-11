De graça: oficina sobre plantas medicinais acontece nesta terça-feira

Segunda, 27/11/2017 14:03.

O Conselho Municipal do Idosos (CMI) e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Balneário Camboriú (COMSEAN-BC) realizam nesta terça-feira (28), a partir das 14h, uma oficina gratuita sobre fitoterápicos, no Centro Comunitário Antônio Carlos Santana, na Rua Ilhas Marshall, no Bairro das Nações.

A oficina será conduzida pelos palestrantes especialistas em plantas medicinais Alésio dos Passos Santos e Viviane Corazza.

Entre os assuntos que serão abordados estão: produção de mudas de plantas medicinais, como usar plantas medicinais, colheita, secagem, plantas tóxicas, automedicação, manipulação artesanal e cuidados.

Não é necessário fazer inscrição antecipada.

Confira aqui matéria especial produzida pelo Página 3 sobre o trabalho de Alésio e Viviane.