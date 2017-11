Entrevista: conheça o autor da página BC Mil Grau

Por Daniele Sisnandes

Magnums Santos, 30 anos, é um cara de jeito calmo que à primeira vista nem transparece ser o redator por trás das legendas que fazem 139 mil pessoas se acabarem de rir no Facebook. Com a página BC Mil Grau ele foi aonde nem imaginava chegar: atingiu leitores de todas as idades e fez da graça seu negócio com seus próprios horários e regras. Muito além de emplacar expressões como o famoso “como não amar?”, ele comemora que hoje consegue viver (e ainda guardar grana) de uma página totalmente independente e que faz as pessoas felizes. Pela primeira vez ele aceitou mostrar o rosto a um jornal e contar um pouco dessa história.

Antes de tudo conta pras pessoas, qual a tua história?

Meu nome é Magnums Santos, sou natural do Paraná, moro em Balneário Camboriú há 11 anos. Cheguei aqui e trabalhei meio que em tudo, desde garçom, subway, em várias empresas e fui para o camelô trabalhar de vendedor e ali as coisas começaram a melhorar um pouco, o salário era melhor. Daí fiz o BC Mil Grau meio que na brincadeira.

Que ano foi isso?

Foi em 2012. Eu vi esses dias, foi 23 de maio de 2012. Foi numa época em que surgiram outras páginas do tipo? Foi nesta época que deu uma febre de cidades mil grau. Mas até então só tinha o montagens mil grau, aquele tempo que não podia fazer humor pesado no Facebook e eles zoavam um monte, tanto que saiu do ar por isso. Aí eu fiz uma de Balneário. Era bem toscão...pegava mais pesado, fazia umas montagens toscas pra cacete, mas foi feito meio que na brincadeira, só com as piadas que fazia com Sukita e Juliano Simão. Mandei pra eles, eles compartilharam e no outro dia já tinha bastante gente pra época, umas 300 pessoas que entraram na noite. E não sei em qual momento as pessoas começaram a mandar coisas para o BC Mil Grau, não lembro quando ou porquê, mas começaram. E foi tudo natural? Foi, propaganda nunca fiz. Hoje são 139 mil pessoas, orgânico. A única coisa patrocinada que hoje em dia eu faço são as publicidades. Foi na raça mesmo, no Instagram também. No Instagram você tem quantos seguidores? Instagram tem 74,7 mil. E tem uma movimentação boa, melhor que Facebook, eu gosto mais do pessoal do Instagram. Acho menos chato, menos gente enchendo saco. O Facebook é um terreno fértil para reclamações né... É, demais, virou isso. Tem que tomar cuidado com o que posta porque qualquer detalhe, alguém vai lá e… Você recebe muita crítica pela grafia ainda? Hoje em dia não, mais nos primeiros anos. Aí teve uma época que a pessoa reclamava de como eu escrevia e o próprio seguidor já respondia. Legal quando eles mesmos defendem a tua marca, porque virou uma marca né? Virou uma marca. E não sei em qual momento eu comecei a receber bastante coisa. Era bastante copiado algumas coisas que eu fazia, aí comecei a caprichar mais nos textos. Porque as pessoas já elogiavam as legendas, “ah que engraçado a legenda, mais engraçado que o fato”. Daí eu decidi escrever mais e começou a melhorar a partir desse momento que fiz mais texto, caprichar. Mais pensado para construir… Exatamente. Parar e pensar para a pessoa ler e achar engraçado, mesmo que a imagem não favoreça, mas para mostrar o acontecido e para a pessoa imaginar uma história, achar engraçado. Quanto tempo você leva para construir uma postagem? Acho que uns 20 minutos. As coisas chegam e eu já penso. É instantâneo ou você vai guardando? Vou guardando algumas frases que acho legal, que escuto na TV ou na rua, no camelô...se eu acho engraçado eu anoto no bloquinho de ideias. Muitas coisas eu escrevi tipo “segue o day” era segue o dia, mas escrevi por escrever e a galera começou a falar demais. São várias expressões que pegaram...uma conquista de influenciador digital né, como que você avalia o tamanho disso? Pois é, acho demais cara. O que mais pegou como “BC Loka”, “lindro”... “Como não amar”, né? “Como não amar”!!! Uma coisa que o cara escreve e não espera que a pessoa vai…Mas se a pessoa comenta aquilo, eu uso de novo.

Então tu percebe as reações e vai construindo as próximas? Isso, vou medindo a febre e vou reutilizando. Tanto que “segue o day” virou uma marca para o fim do texto. A página foi passando por umas transformações com o tempo...porque antes você não falava só de forma cômica, rolava até algumas ocorrências, quando você decidiu tirar isso? Resolvi tirar quando apareceu mais páginas focadas nessa parte da desgraça, sangue...E uma coisa que fez parar foi a diferença dos comentários do pessoal, que é bastante importante. Eu fazia um post e via muita gente discutindo nos comentários. Alguns começavam a se ofender e porra, isso não é legal. Não curto. E a diferença de fazer um post com um texto para a galera dar risada é que você percebe a galera marcando os outros, acho que meio que por isso, por essa energia ruim dessas notícias saca? A desgraceira dá bastante alcance. Se espalha muito mais fácil, mas mesmo assim...E também pela resposta da galera, muitas vezes acontece um fato, de uma morte, e muita gente mandando fotos, hoje em dia não mais, mas naquela época estavam acostumados. Falei, cara, valeu, mas não vou postar. Fazia um post dizendo que não ia publicar sobre aquilo e muita gente apoiando e aí eu parei. Hoje em dia é bem filtrado. Tanto que não é tanto post, é bem moderado. Como é, você tem uma regularidade? Agora procuro não fazer nada aos finais de semana, só se for uma coisa que seja “importante”. E durante a semana faço um ou dois posts por dia, intercalado com publicidade, que hoje rola bastante. Como a publicidade surgiu na página? Conheci uns amigos na Praia Brava e eles falaram ‘anuncia essa festa no BC Mil Grau, vê quando tu cobra’. Aí fiz lá um anúncio, daí fiz mais uma festa e a partir do momento que apareceu as pessoas se interessaram. Fui postando e foi, esse ano está sendo demais. As parcerias que fechei...é bem legal trabalhar com uma coisa que você criou em casa, bem independente mesmo. Hoje tu só se dedica para a página? Hoje só. Faz mais de um ano e meio. Você deixou o camelô e ficou só na página?