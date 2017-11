Hospital Ruth Cardoso abre concurso para contratações temporárias

O Hospital Municipal Ruth Cardoso abre nesta segunda-feira (20) inscrições gratuitas para candidatos às 157 vagas disponíveis.

O contrato é por seis meses, mas o hospital deve ser terceirizado nesse período portanto existe possibilidade de manutenção do emprego com a organização que vencer a licitação.

O edital está disponível no portal da prefeitura de Balneário Camboriú.

As inscrições podem ser feitas até 20 de dezembro, no RH da Secretaria da Saúde, na rua 1500, 1.100, no horário das 12 h às 17 h.

As vagas com sua carga horária e remuneração são as seguintes

Nível superior

2 Assistentes Sociais 30 h 3.951,58

35 Enfermeiros 44 h 3.951,58

3 Enfermeiros obstetras 44 h 3.951,58

2 Farmacêuticos 44 h 3.481,95

1 Farmacêutico bioquímico 44 h 3.481,95

6 Fisioterapeutas 30h 3.951,58

1 Fonoaudiólogo 44 h 3.951,58

1 Nutricionista 44 h 3.951,58

1 Psicólogo 44 h 3.951,58

Nível médio/técnico

2 Técnicos em Imobilização Ortopédica 44 h 1.740,96

50 Técnicos em Enfermagem 44h 2.164,52

6 Técnicos em Radiologia 24 h 2.237,99

1 Técnico em Segurança do Trabalho 44 h 2.104,79

14 Assistentes Administrativos 44 h 1.813,28

2 Telefonistas 30 h 1.285,88

2 Agentes de Manutenção 44 h 1.625,77

2 Agentes de Serviços Gerais (Maqueiro) 44 h 1.285,88

6 Guardas Patrimoniais 44 h 1.625,77

Ensino fundamental incompleto

10 Agentes de Alimentação 44 h 1.285,88

8 Agentes de Serviços Gerais 44 h 1.285,88

1 Agente de Serviços Gerais (Jardineiro) 44 h 1.285,88

Vagas para portadores de deficiências

2 Enfermeiros

1 Fisioterapeuta

3 Técnicos em Enfermagem

1 Técnico em Radiologia

1 Assistente Administrativo

1 Guarda Patrimonial

1 Agente de Alimentação

1 Agente de Serviços Gerais