Balneário Shopping abre 350 vagas de emprego para o verão

(LUCIANA ZONTA) - A proximidade da temporada de verão no litoral e os sinais de retomada do crescimento da economia nacional ajudaram a abrir 350 postos de trabalho temporários em lojas, operações de serviço e administração do Balneário Shopping.

Para conseguir atender a demanda extra do Natal e das férias, as operações precisam contratar mais profissionais para diferentes funções.

Para se candidatar, basta apresentar-se aos gerentes das lojas com cartazes e anúncios de vagas nas vitrines para agendamento de entrevista ou ainda cadastrar o currículo no banco de vagas (oportunidades) do shopping no site balneariocamboriushopping.com.br



Segundo a superintendente do Balneário Shopping, Elizângela Cardoso, nesta época do ano as operações costumam ampliar em 15% o número de vagas para profissionais de vendas, caixas e estoquistas. “E quem mostra um bom trabalho no verão tem grandes chances de permanecer na empresa”, explica.



O empresário Alberi Rodrigues, franqueado da Forum, Arezzo e Loungerie no Balneário Shopping, contratou sete novos colaboradores para atender a demanda de final de ano nas três lojas. As contratações, segundo ele, estão baseadas também na boa expectativa de vendas para o verão 2018. “Estamos bastante otimistas. Já compramos todas as coleções com antecedência porque apostamos que este será um período muito promissor”, observa.



O administrador e sócio do Outback do Balneário Shopping, Leonardo Müller, confirma a boa expectativa para a temporada 2018. Além de abrir seis novas vagas efetivas, ainda deve estender a jornada de trabalho dos atuais colaboradores. “Há dois meses já observamos uma crescimento significativo no movimento do restaurante. Temos convicção que será um excelente verão para o Outback de Balneário Camboriú”, diz.