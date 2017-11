Faculdade Avantis inaugura em Itapema e abre inscrições para cursos

A Faculdade Avantis de Itapema irá começar a funcionar oficialmente a partir de 2018.

O processo seletivo para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, e Tecnólogo Superior em Design de Interiores já está aberto e as inscrições podem ser feitas em itapema.avantis.edu.br. Para o primeiro semestre estão sendo disponibilizadas 50 vagas para cada curso, que serão ofertados no período noturno.

A gerente de Ensino, Pesquisa e Extensão, Gabriella Depiné Poffo, destaca que as graduações foram estruturadas a partir de uma pesquisa de mercado sobre tendências nas áreas.

“Decidimos ofertar o curso de Administração também em Itapema porque nossa região conta com muitos empreendedores individuais e pequenos negócios, mas também grandes empresas que necessitam de mão de obra qualificada na área. Já o profissional de Ciências Contábeis se faz cada vez mais necessário em diversos contextos, uma vez que, além das empresas tradicionais, estamos vivendo um novo momento no empreendedorismo e prestação de serviços. O leque de possibilidades para este profissional aumenta a cada dia, inclusive na área de consultoria”, destaca a gerente.

Já a grande novidade é o curso de Design de Interiores. “O curso será ofertado exclusivamente em Itapema, uma vez que a cidade teve um crescimento considerável no ramo imobiliário e, consequentemente, cria-se um cenário para a atuação de designers de interiores. Com a formação, buscamos suprir essa demanda”, justifica Gabriella.

Ainda de acordo com a gerente, a Avantis Itapema é mais um importante passo na missão da Faculdade em ofertar ensino superior acessível e de qualidade em Santa Catarina.

“É mais um sonho que se realiza. Estamos fazendo história como a primeira Faculdade com cursos superiores presenciais em Itapema. Nossa missão é democratizar o acesso ao ensino superior de qualidade, através de diversas possibilidades de bolsas, descontos e financiamentos”, afirma.

A previsão é que em breve também sejam ofertados na cidade os cursos de Direito, Educação Física e Arquitetura e Urbanismo.

Processo Seletivo: Como se inscrever

O processo seletivo da Avantis Itapema é composto por uma redação. Após fazer a inscrição em itapema.avantis.edu.br e pagar a taxa de R$ 50, basta comparecer pessoalmente na Faculdade para realizar a prova com o comprovante de pagamento do boleto e um documento pessoal com foto.

A Faculdade de Itapema funciona em uma infraestrutura no piso superior do Shopping Russi e Russi, localizado na Av. Nereu Ramos, 3977 - Meia Praia. O acesso é feito pelo estacionamento lateral do Shopping.

Também é possível chegar na Avantis pelo elevador do Shopping (2º andar). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h. Outras informações pelo telefone (47) 3246-5000.