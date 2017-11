Sarau Afro-açoriano vence o Prêmio da Música Catarinense

O disco “Fui tarrafear”, do grupo Sarau Afro-açoriano, foi escolhido como o melhor disco do ano no Prêmio da Música Catarinense 2017. O prêmio foi concedido na noite desta quarta-feira (22), durante a noite de premiação do concurso, no Teatro Ademir Rosa (CIC), em Florianópolis.

A vocalista do grupo, Adri Benvenuti, diz que a emoção tomou conta diante do anúncio.

“Isso é muito especial pra nós. É o nosso primeiro disco, trabalhamos com a cultura popular. Ter esse reconhecimento é muito importante” comemora. De fato, a temática do grupo faz com que a vitória seja ainda mais significativa. Em um mercado cada vez mais global, a premiação de um trabalho voltado à cultura regional chama a atenção. “É uma vitória nossa e estamos felizes demais. Mas é, acima de tudo, uma vitória da cultura popular catarinense.”, afirma Adri.

“Fui tarrafear” é o primeiro disco do Sarau Afro-açoriano, já reconhecido pela crítica e agora chancelado pelo prêmio. O disco reflete bem a proposta do grupo, que é de trabalhar temas da cultura local do litoral catarinense na música. O grupo utiliza elementos da música regional, resgatando manifestações da tradição popular, atualizando e reinterpretando estes elementos.

Os vencedores

O Sarau foi o único representante da região entre os premiados. Veja a lista completa:

Melhor videoclipe: SKOTES (Florianópolis)

Melhor Cantor: Nelson Viana (Florianópolis)

Melhor Cantora: Dandara Manoela (Florianópolis)

Melhor Álbum: ​​Sarau Afro açoriano (Porto Belo)

Melhor Álbum instrumental: Caio Fernando (Blumenau)

Melhor Artista solo: Júlia Sicone (Florianópolis)

Artista Revelação: Orquestra Manacial da Alvorada(Florianópolis)

Melhor Banda: Comando 47 (Joinville)

O Prêmio da Música Catarinense

É um concurso cultural promovido pelo Música SC e produzido pela Pimenta do Reino Produções. A escolha dos premiados é feita através de voto popular online e de um corpo de jurados composto por especialistas em música.

O concurso é aberto exclusivamente a artistas de composições autorais de estilo musical livre do Estado de Santa Catarina, que tem como objetivo prestigiar os melhores lançamentos artísticos no estado.

Fonte: Thiago Furtado/Edição Página 3