Inscrições abertas para oficina gratuita de contação de histórias

Estão abertas as inscrições para a oficina "Histórias: Ler, Viver e Contar" com Fábio Aurélio Castilho, que será realizada nos dias 27 e 28 de novembro, no Sesc de Balneário Camboriú.

A oficina será das 18h às 22h e tem inscrições gratuitas, uma contrapartida do projeto FECONTHI BC "Festival de Contadores de Histórias de Balneário", aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LIC).

São 50 vagas disponíveis, para pessoas a partir de 16 anos.

A oficina é uma realização da Cia Ler e Viver. Quem participar receberá certificado pela Academia Brasileira de Contadores de Histórias.

Para se inscrever basta preencher o formulário neste link.