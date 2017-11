O Centreventos de Itavaí sedia até domingo, dia 26 de novembro o 1º Festival Literário de Itajaí.

Estão previstas atrações gratuitas para todas as idades e no local também são comercializados livros de vários gêneros a partir de R$ 1 e diversos títulos em promoção.

“Itajaí um mar de letras” é o slogan do Festival Literário, que reforça os símbolos peixeiros: o mar e a literatura.

Na entrada do Centreventos, uma feira de artesanato também está com material exposto para venda. A entrada é gratuita para todos os dias de evento, das 9h às 21h.

Confira a programação:

PALCO CENTREVENTOS

22 de Novembro – (Quarta-feira)

14h - Oficina de Rima com Grupo Colisão Hip Hop

15h – Contação de Histórias com Leila Sibele Bernardes de Souza

16h – Contação de Histórias e divulgação do Livro “CATARINA TEM UMA PRIMA” - Carol Carvalho

18h - Apresentação Grupo de Dança Tríade

19h – Lançamento do Livro Antologia da Academia de Letras do Brasil Seccional Itajaí

20h – Apresentação teatral “As Pessoas da Minha Pessoa” – Anchieta Arte Cênica

21h – Encerramento

23 de Novembro – (Quinta-feira)

9h – Intervenção - Palhaçaria com Charles Augusto

10h – Contação de Histórias com Édna Calegaro da Univali

11h – Contação de Histórias com Édna Calegaro da Univali

14h – Apresentação teatral CIA Experimentus – O MENINO DO DEDO VERDE

15h – Hora da Fala “Soltando o Verbo”

16h – Apresentação teatral CIA Experimentus – O MENINO DO DEDO VERDE

17h - Hora da Fala “Soltando o Verbo”

18h30 – Mimo, o Show (Giana Cervi, Vê Domingos e Bruno Kohl)

19h30 – Grupo Colisão Hip Hop – Declamação de Poesias

20h – Cerimônia de Homenagem Literária (Comenda)

21h – Encerramento

24 de Novembro – (Sexta-feira)

9h – Contação de Histórias com Édna Calegaro (Univali)

10h – Apresentação teatral Grupo Risco de Teatro - SUSPIRO

11h – Contação de Histórias com Édna Calegaro (Univali)

14h – Contação de Histórias com Maria Verônica Bittencourt

14h30 - Apresentação Grupo Folclórico Rancho EDUXI

15h – Contação de Histórias com Leila Sibele Bernardes de Souza

16h – Grupo de Música Experimental Univali – Ricardo Capraro

17h – Apresentação Amigos da Dança

18h - Sarau Literário – Casa de Ferrero espeto de Pau

20h – Declamação de Poesia Grupo CAU

21h – Encerramento

25 de Novembro – (Sábado)

9h – Oficina de Rima com Grupo Colisão Hip Hop

11h - Espetáculo ESTAPAFÚRDIO – Charles Augusto

15h – Pré Lançamento – HOMEM PRÓ FEMININO com Psicólogo Fábio Veronesi

17h – Declamação de Samuel da Costa, Vivaldo Terres e Clarisse da Costa

18h – Apresentação Grupo de Dança Pélagos

19h – Declamação de Samuel da Costa, Vivaldo Terres e Clarisse da Costa

20h - Painel “As Mulheres na Arte”

21h – Encerramento

Dia 26 de Novembro – (Domingo)

10h – Hora da Fala “Soltando o Verbo”

11h – Oficina de Rima com Grupo Colisão Hip Hop

14h – Oficina de Ilustração para livros infantojuvenis com Victor Sieczko

14h – Apresentação Cultural

16h – Apresentação teatral com Grupo Porto Cênico – A BOLSA AMARELA

17h - Apresentação Cultural

18h – Apresentação teatral com Grupo Porto Cênico – A BOLSA AMARELA

19h – Apresentação Grupo Millennium

20h - Apresentação Lupa Musical Poesia Musicada

21h – Encerramento

PALCO AUDITÓRIO

22 de Novembro – (Quarta-feira)

19h - Oficina de Elaboração de Projetos - Bia Mattar

23 de Novembro – (Quinta-feira)

9h às 12h e 13h30 às 17h30 - Fórum de Cultura - FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

24 de Novembro – (Sexta-feira)

19h – Oficina de Prestação de Contas – Vanderlei Lazzarotti