Festival Internacional de Cinema começa na próxima semana em Balneário Camboriú

O Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú chega a sua sétima edição e começa na próxima quinta-feira (23). Serão 12 dias de exibições de longas e curtas-metragens enviados de 34 países, palestras, cursos e debates, na Cineramabc Arthouse, localizada na rua São Paulo, 581-1, Bairro dos Estados, Balneário Camboriú.

O evento acontecerá até o dia 4 de dezembro. Serão mais de 76 filmes. Este ano participam filmes de cinema, inéditos e não-inéditos, de longa, média e curta-metragem, e também obras audiovisuais inovadoras realizadas em diferentes formatos de produção e destinadas à variadas formas de exibição.

Entre os 16 Longas-metragens e 60 curtas-metragens selecionados, a curadoria buscou apresentar filmes de diretores estreantes ou consolidados, que estimulem diferentes tipos de sensibilidade.

Para a 7ª edição do Festival o novo “Cine São Paulo” e o consagrado “A Rosa Púrpura do Cairo” abrem e enceram as projeções em sessões tributo ao cinema como espaço de vivência e refúgio social.

Espaço para os catarinenses

Na seleção oficial também há filmes catarinenses entre eles “Abrindo as Janelas do Tempo” um musical que faz sua première no Festival e “Anauê” que investiga questões do nazismo no vale europeu.

Dois diretores que já marcaram presença em outras edições estão de volta com seus mais novos filmes, são “Névoa” de Max Zunino e “Ganha-Ganha” de Daniel Hoesl, este último foi vencedor do Cineramabc na edição de 2013 com o filme “Soldate Jeannette”. “Organismo” e “As Ondas” completam a programação da competição oficial e merecem a atenção do público.

Para o diretor do Festival, André Gevaerd, o importante trabalho de seleção e curadoria cuidadosa, realizado em parceria com Barbara Sturm, Guilherme Franco e Alceu Bett, vem tendo sua qualidade colocada a prova e seu sucesso em evidência com o fato de que em edições passadas o Festival já exibiu em primeira mão filmes como “My Little Princess”, de Eva Ionesco, que participou da abertura da semana crítica de Cannes, e “O Apartamento”, dirigido pelo iraniano Asghar Farhadi, o Longa coleciona ótimas crítica e foi ganhados do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2017.

Aqueles que acompanharem os filmes do Festival durante os dias do evento poderão participar diariamente de um animado happy hour que acontecerá no salão da Cineramabc Arthouse acompanhado uma atração diferente a cada dia.

A grade de programação é composta de curtas e longas-metragens, em sessões gratuitas e sessões que custam apenas R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia. Confira mais detalhes pelo site www.festivalbc.com

Residência Audiovisual

Na programação do Festival há uma série de cursos, palestras e debates oferecidos em parceria com o Sebrae para Empresas e Profissionais que buscam informação e atualização.

“Será a primeira vez que o Festival ocorre em sua sede própria, o que nos garante um evento mais forte, organizado e sólido. Pela primeira vez teremos empresas do setor audiovisual em feira que será realizada durante toda a duração do evento”, explica André Gevaerd.

Serão cinco palestras e quatro cursos ofertados. Para participar, basta enviar um e-mail para residencia@cineramabc.com, com seu nome completo, telefone, CPF ou CNPJ, citando as palestras e oficinas que tem interesse em cursar.

As palestras são gratuitas e as oficinas podem ser garantidas a partir do investimento de R$ 50,00 cada. Vagas são limitadas. Mais informações no site www.festivalbc.com.

Palestras

29/11 das 19h às 20h30: Rec'n'Play - Cinema da vida real

30/11 das 19h às 20h30: A ficção e a realidade no universo da realidade virtual

01/12 das 19h às 20h30: Oportunidades e tendências no mercado da mídia e entretenimento

02/12 das 19h às 20h30: A cidade no signo do audiovisual

03/12 das 19h às 20h30: Valentina e Juliana na Cinemateca - Dois filmes um universo

Cursos

24 e 25/11 das 10h às 16h: Direção de arte e composição da imagem

26 e 27/11 das 10h às 16h: A música e o som no audiovisual

30/11 e 01/12 das 10h às 16h: Storytelling e roteiro de cinema

02 e 03/12 das 10h às 16h: Mercado de distribuição e exibição no Brasil e no Mundo

Feira

Do dia 23 de novembro ao dia 04 de dezembro no salão principal da Cineramabc Arthouse. Entrada gratuita.

Seleção oficial

Confira a lista completa de filmes selecionados do 7º Festival Internacional de Cinema de Balneário

ABERTURA

Cine São Paulo (Documentário / 90'/ Brasil / 2017 / Português / Livre)

ENCERRAMENTO

A Rosa Púrpura do Cairo (Fantasia / 88' / EUA / 1985 / Inglês / Legendado / 14 anos)

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

**Longa**

Abrindo as Janelas do Tempo (Opening the Windows of Time) de Santiago Asef (Drama-Musical / 65' / Brasil / 2017 / Português / Livre)

As Ondas (Las Olas) de Adrián Biniez (Drama / 88' / Uruguai e Argentina / 2017 / Espanhol / Legendado / 14 anos)

Espaço Negro (Black Level) de Valentyn Vasyanovych (Drama / 87'/ Ucrânia / 2017 / 16 anos)

O Exilado (L'exile) de Marcelo Novais Teles (Drama / 80' / França-Brasil / 2017 / Português e Francês / Legendas em português / Livre)

Ganha-Ganha (WINWIN) de Daniel Hoesl (Drama / 90' / Austria / 2016 / Inglês / Legendado / 16 anos)

Organismo (Broken Body) de Jorge Pereira (Drama / 97' / Brasil / 2017 / Português / 18 anos)

Névoa (Bruma) de Max Zunino (Drama / 84' / México e Alemanha / 2017 / Espanhol e Alemão / Legendado / 16 anos)

Preso (Preso) de Ana Tipa (Drama / 91' / Uruguai / 2016 / Espanhol / Legendado / Livre)

O Vizinho Alemão (El Vecino Aleman) de Rosario Cervio e Martin Liji (Drama / 90' / Argentina / 2017 / Espanhou, Hebraico e Alemão / Legendado / 14 anos)

O Mundo Com O Qual Eles Sonham Não Existe Mais (Le Monde Dont On Reve N'exist Pas) de Ayoub Qanir (Drama / 103' / EUA e Mongólia / 2017 / Inglês e Mogol / Legendado / 12 anos)

**Curta**

9.58 (9.58) de Louis Albert (Drama / 15'10" / França / 2017 / Francês / Legendado / Livre)

Dois Irmãos (Two Brothers), de Rb Singh (Drama / 20' / Índia / 2017 / Panjabi / Legendado / Livre)

Canção de Ninar (Lullaby) de Xu Ruyang (Drama / 9'50" / Singapura / 2015 / Chinês / Legendado / Livre)

Continuo Aqui (I'm Still Here), de Tana Gilbert (Drama / 14' / Chile / 2017 / Espanhol / Legendado / Livre)

Contos de Tijuana (Tijuana Tales) de Jean-Charles Hue (Experimental / 11'/ França / 2017 / Francês / Legendado / 18 anos)

Leagan (Peppermint Ashes) de Vjosana Shkurti (Sci-fi / Drama / 9'50" / 2017 / Canadá / Francês-Romeno / Legendado / Livre)

Novos Vizinhos (New Neighbors) de E.G. Bailey (Drama / 9'25"/ EUA / 2017 / Inglês / Legendado / Livre)

Mãe, Te Ligo de Volta (Mum, I Will Call You Back) de Ekaterina Stashevskaya (Ação / 13'/ Rússia / 2017 / Russo / Legendado / 14 anos)

Milagre da Corda E (E String Miracle) de Fatih Kesimal (Drama / 10' / Turquia / 2017 / Turco / Legendado / Livre)

Mutantes (Mutants) de Alex Dostie (Comédia / 16'29"/ Canadá / 2016 / Francês / Legendado / 18 anos)

Objeto / Sujeito (Object / Subject) de Bruno Autran (Mocumentário / 11' / Brasil / 2017 / Português / Livre)

Torre (Tower) de Nádia Mangolini (Animação / 19' / Brasil / 2017 / Português / Livre)

Sangue e Pedras (Blood and Stones) de Joshua Carver (Romance / 14'30" / Reino Unido / 2017 / Inglês / Legendado / Livre)

Seher (Seher) de Manas Shashidharan Jacob (Drama-Suspense / 19' / Índia / 2017 / Hindi / Legendado / 16 anos)

Diário de Um Compositor (A Songwriter's Diary) de Jaime Monjardim (Documentário / 14' / Brasil / 2017 / Português / Legendado / Livre)

Valentina (Valentina) de Estevão Mabilia Meneguzzo, André Felix (Drama / 16' / Brasil / 2017 / Português / Livre)

VIVO

**Longa**

Meu Coração É Um Polvo ou Meu Pai na Costa do Mar Negro (My Heart Is an Octopus or My Father on the Shore of Black Sea) de Neno Belchev (Experimental / 92' / Bulgária / 2016 / Búlgaro / Legendas em português / 16 anos)

**Curta**

Um Dia no Campo (A Day at the Camp) de Oscar Aubry e Paolo Jacob (Experimental / 10' / França / 2017 / Legendas em Português / Livre)

O Quarto (A Room) de Chong Ming (Sci-fi / 22' / Hong Kong / 2016 / Chinês / Legendas em português / 14 anos)

Chimera (Chimera) de Steven Briand (Experimental / 2' / França / 2016 / Inglês / Legendas em português / Livre)

Essa história não é minha (This Is Not My History) de Fabiana Mansur (Experimental / 3' / Brasil / 2017/ Português / Livre)

Frequências (Frequencies) de Adalberto Oliveira (Ficção Científica / 19' / Brasil / 2016 / Português / Livre)

Humano (Human) de James William (Animação / 2' / EUA / 2017 / Inglês / Legendas em português / Livre)

Minha Luz (Mehr Licht!) de Mariana Kaufman (Experimental / 11' / Brasil / 2017 / Português / Livre)

Orbita (Orbit) de James William (Ficção Científica / 2' / EUA / 2017 / Inglês / Legendas em português / Livre)

NOTURNA

**Longa**

A Repartição do Tempo (Punch the Clock), de Santiago Delape (Ficção Científica / 100' / Brasil / 2016 / Português / 12 anos)

**Curta**

Alpacas (Alpacas) de Anastasia Lobkovski (Comédia-Fanstasia / 19' / Finlândia / 2016 / Finlandês / 16 anos)

A Floresta (A Forest) de Thomas Geffrier (Suspense / 15' / França / 2017 / Francês / 16 anos)

Cavador (Digger) de Ygawa Kengo (Comédia-Ação / 15' / Japão / 2017 / Japonês / 16 anos)

Em Torno do Sol (Arround The Sun) de Julio Castro e Vlamir Cruz (Sci-fi / 12' / Brasil / 2016 / Português / 16 anos)

Mate-me Se Eu Adormecer (Kill Me If I Fall Asleep) de Martin Kuba (Noir-Comédia / 9' / República Tcheca / 2016 / Inglês / 16 anos)

Lunatique (Lunatic) de Gabriel Kalim Mucci ( Ficção Científica / 15' / Brasil / 2016 / Português / 16 anos)

Maria Cachoeira (Waterfall) de Pedro Carcereri (Suspense / 11' / Brasil / 2017 / Português / 16 anos)

O Estacionamento (The Parking Lot) de William Biagioli (Ficção Científica / 16' / Brasil / 2016 / Português / 16 anos)

Pássaros na Boca (Birds In The Mouth) de Gustavo Ribeiro (Drama-Fantasia / 14' / Brasil / 2016 / Português / 16 anos)

Plantae (Plantae) de Guilherme Gehr (Animação / 10' / Brasil / 2017 / Português / Livre)

Transmissão (Transmission) de Tom Hancock (Sci-fi / 17' / Reino Unido / 2017 / Inglês / 16 anos)

O Pequeno Pezão (Little Big Foot) de Leo Bello (Sci-fi / 14' / Brasil / 2016 / Português / Livre)

CATARINA

**Longa**

Anauê de Zeca Pires (Documentário / 106' / Brasil / 2017 / Português / 14 anos)

**Curta**

A Casa Morta dos Meus Avós (My Grandparents Dead House) de Leandro Cordeiro (Documentário-Biografia / 6'18 / Brasil / 2017 / Português / 12 anos)

Domingos Bugreiro (Domingos Indian Slayer) de Sander Hahn (Drama / 19' / Brasil / 2017 / Português / 16 anos)

O Depoimento de Ivo Zimmerman (The Statement of Ivo Zimmerman) de Thiago L. Soares e Rodrigo Araujo (Suspense / 35' / Brasil / 2017 / Português / 16 anos)

Serenata (Serenade) de Daniela Seabra (Horror / 15' / Brasil / 2016 / Português / 16 anos)

Vermelho Unissex (Red Unisex) de Sergio Azevedo (Drama / 19' / Brasil / 2017 / Português / 18 anos)

Vicio (Vice) de Anderson Dresch (Drama / 20' / Brasil / 2016 / Português / 16 anos)

CORUJINHA

**Longa**

Sobre Rodas (On Whells) de Mauro D'Addio (Aventura / 72'/ Brasil / 2017 / Português / Livre)

**Curta**

Brincando com Elefante (Elephant's Playmate), de Hadi Tabas (Comédia / 5'37" / Irã / 2016 / Sem diálogo / Livre)

Empoleirado (Perched), de Liam Harris (Comédia / 10'31" / Reino Unido / 2016 / Sem diálogo / Livre)

A Fuga, de Douglas Alves Ferreira (Aventura / 10' / Brasil / 2015 / Sem diálogo / Livre)

Quinta-Coluna, de Carlos Daniel Reichel (Aventura / 19’ / Brasil / 2016 / Português / Livre)

Novo Brinquedo, de Rogério Boechat (Drama / 6' / Brasil / 2017 / Sem diálogo / Livre)

Policromo (Polycrhome), de Negareh Halimi e Amin Malekian (Animação / 2'14"/ 2017 / Sem diálogo / Livre)

Coisa Pequena (Little Thing), de Or Kan Tor (Drama / 5' / Israel / 2016 / Sem diálogo / Livre)

Médico de Monstro, de Gustavo Teixeira (Drama / 11' / Brasil / 2016 / Português / Livre)

O Garoto no Oceano (The Boy In The Ocean), de Nills Streüven (Drama / 15'/ Alemanha - Dinamarca / 2016 / Legendado / Livre)

O Homem Melancólico, de Samantha Smith (Romântico / 5' / EUA / 2017 / Inglês / Legendado / Livre)

O Cachorro, de Thiago Flausino (Drama / 15' / Brasil / 2017 / Português / Livre)

O Buraco de Paddleball, de Keith Cantrell (Comédia / 3' / EUA / 2017 / Sem diálogo / Livre)

Garoto VHS, de Carlos Daniel Reichel (Drama / 18'20" / Brasil / 2016 / Português / Livre)

Bingo (Bingo), de Patrick Schoenmaker (Comédia / 2'40" / Holanda / 2015 / Sem diálogo / Livre)

Meninos e Reis, de Gabriela Romeu (Documentário / 16' / Brasil / 2017 / Português / Livre)

Próxima, de Luiza Campos (Comédia / 15' / Brasil / 2017 / Português / Livre)

Valentina, de André Gevaerd (Drama / 19’ / Brasil / 2017 / Português / Livre)

Confira a grade de programação com fotos dos filmes, pôsteres e da Cinerama Arthouse no link: http://festivalbc.com

Fonte: Windson Prado/Edição Página 3