A Cia Ler e Viver apresenta de sexta-feira (17) a domingo (19), o espetáculo Eloá - Lendas Indígenas, no Teatro Municipal de Balneário Camboriú.

O texto e as adaptações das lendas indígenas são do contador, Fábio Aurélio Castilho e a produção de Deyvid Kevitz. Segundo Fábio, um dos pontos marcantes do projeto foram as visitas a duas tribos: Aldeia Tupã Nhe'é Kretã, em Morretes/PR e Aldeia Guarani Mymba Roka de Biguaçu/SC.

Com patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), o espetáculo tem entrada gratuita. Ingressos podem ser retirados uma hora antes de cada espetáculo, na bilheteria do Municipal.

Sinopse

Eloá passou a infância ouvindo lendas e histórias contadas por seu avô, um historiador e viajante, que conheceu diversas aldeias, suas lendas e tradições. Na imaginação de Eloá, essas lendas ganham vida e tornam-se reais, o jardim de sua casa transforma-se em uma verdadeira floresta. Eloá cresce e agora é ela quem encanta com tudo o que aprendeu.

Eloá - Lendas Indígenas é um espetáculo que mexe com imaginário, transpassa gerações e envolve diferentes linguagens artísticas.

Foi escrito e produzido com base em pesquisas literárias, visitações a aldeias indígenas, museus e exposições com grande admiração e respeito a cultura indígena.

Serviço:

Eloá - Lendas Indígenas

Quando: 17/11 - 20h

18/11 - 17h e 20h

19/11 - 17h

Onde: Teatro Bruno Nitz (Avenida Central, esquina com a Rua 300) Balneário Camboriú/SC

Ingressos: gratuitos (retirar uma hora antes de cada espetáculo na bilheteria)