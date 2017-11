Quarta, 29/11/2017 11:40.

O secretário de Obras Edson Kratz ainda continua se surpreendendo com a quantidade de lixo volumoso que moradores descartam nas calçadas ou terrenos do próprio bairro, muitas vezes em frente às suas casas mesmo.

Na manhã desta quarta-feira (29) ele fez imagens de volumosos que o caminhão recolheu em várias ruas do Bairro dos Municipios, onde está acontecendo desde terça-feira (27), o chamado Esforço Concentrado, uma limpeza geral no bairro.

Ruas que recém foram limpas apareceram carregadas de lixo na manhã seguinte, como mostra a foto da Rua Campos Novos.

“Precisamos mudar nosso comportamento. Eu não tenho o direito de colocar na rua aquilo que me serviu por anos e de repente não me serve mais. Enquanto as pessoas não se conscientizarem, mas creio que falando todo dia vamos conscientizá-las, o município vai continuar, dentro do período do Esforço Concentrado, retirando os volumosos inservíveis das calçadas”, disse Kratz, triste com esta realidade que ele vem combatendo desde que assumiu o posto no início do ano.

Ele não se conforma com a situação, porque considera inadmissível que tudo isso tenha que ser resolvido pelo municipio. “É usar dinheiro público de forma indevida”, emendou.

O secretário entende que a Associação dos Moradores de cada bairro deve investir em campanhas que ajudem os moradores a tomar consciência dessa ‘pouca vergonha’.

Novas ações

A partir do dia 2 de janeiro a Ambiental, por força contratual, voltará a fazer a Coleta Programada de Resíduos Volumosos.

As pessoas ligarão para a empresa para agendar o recolhimento deste tipo de lixo, móveis, podas de árvores e até resíduos de construção (pequenos volumes), como já vinha sendo feito em anos anteriores (e mesmo assim muitos preferiam jogar da calçada do que dar um simples telefonema para resolver o seu problema).

“Também serão implantados dois Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos Volumosos (PEVPV), um já está na secretaria de Obras, mas será melhorado e outro em um terreno no Bairro das Nações, que ainda estamos procurando. As pessoas levarão seus volumosos nestes pontos e de lá a Ambiental dará a destinação correta”, destacou o secretário, lembrando que também serão criados Ecopontos.

“Vai haver mudança conceitual na cidade com relação a essa questão, mas a população precisa aderir. Não podemos permitir que volumosos fiquem espalhados pela cidade. Somos uma cidade turística que vende sua imagem para o país e para o mundo e para vender ela precisa estar limpa, organizada e bonita”, defendeu Kratz.

Em campanha

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Municipios Thiago Prazeres disse que há quase dois meses está em andamento uma campanha de conscientização, tipo ‘casa por casa’, para informar e conscientizar sobre as pessoas sobre esse descarte de volumosos.

Nativo do bairro, Thiago disse que o problema é antigo, só que não é culpa dos moradores. “O pessoal do centro, de fora mesmo, paga o carroceiro e ele vem depositar o lixo nas nossas calçadas. Isso não é ação de moradores do bairro. 90% vem de fora, de madrugada. Quando a gente acorda está com esse lixo nas nossas calçadas”, afirmou Thiago.

Ele informou que a associação está preparando um mutirão de limpeza. Já conseguiu um caminhão e ainda está atrás de maquinário.

“Tudo com a iniciativa privada, vamos limpar e colocar placas informativas que já estamos fazendo e também já nos reunimos com a Ambiental que a partir de janeiro fará esse serviço e juntos faremos um cronograma de retirada. Toda reclamação do bairro pode ser encaminhada à Ouvidoria do bairro (984674293), pode ser denúncias, fotos, vídeos que nós encaminharemos aos órgãos responsáveis”, disse o presidente da associação.

Caminhão da Obras não pára de recolher o lixo nas calçadas