Quase 50 cargas de lixo e areia fétida já foram retiradas do Marambaia

Quarta, 29/11/2017 9:46.

A Empresa Municipal de Água e Saneamento (EMASA) e a Secretaria de Obras estão trabalhando na limpeza do canal do Marambaia desde 16 de novembro. Já foram retiradas quase 50 cargas de lixo, entulhos e principalmente areia fétida de um trecho de 200 metros.

O diretor da EMASA, Carlos Haacke, conta que os trabalhos devem seguir até o dia 15 de dezembro e serão retomados só depois da temporada.

Segundo a diretora técnica da EMASA, Roberta Orlandi, a execução dessa primeira fase está sendo feita com máquina escavadeira hidráulica no canal.

“Para executar esse serviço foi necessário a formação de uma base com troncos de madeira para a máquina não afundar. Os resíduos removidos são acondicionados em caçambas e caminhão-tanque, transportando para destinação final em locais devidamente licenciados para esta finalidade”, explicou.

Agora a frente de trabalho está na confluência entre os rios Ariribá e Marambaia, na altura da Rua 1911.

Após a fase da limpeza está programada a instalação de unidades de aeração em três pontos do Rio Marambaia.

O sistema de aeração, aumenta a oxigenação da água através de pequenas bolhas de ar. Conforme nota da Prefeitura, esse serviço será feito no final de dezembro até o início de janeiro.

A partir do ano que vem será feito o desassoreamento completo com o uso de draga e a revitalização do local.

Todas as etapas estão sendo acompanhadas de perto por um grupo de moradores que defende a limpeza do canal.