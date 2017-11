Quarta, 29/11/2017 9:00.

A Avenida Atlântica receberá neste sábado, dia 2 de dezembro, o Desfile de Abertura da Temporada de Verão, a partir das 10h.

O tema este ano será “Festas Catarinenses”, por isso o desfile contará com representantes de municípios como Itajaí, Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul, além de entidades locais, escolas, empresas, secretarias da Prefeitura de Balneário Camboriú e órgãos de segurança.

O desfile ocorre na Atlântica, da Rua 2.400 até a Avenida Alvin Bauer e deve durar cerca de 1h30.

O prefeito Fabrício Oliveira destacou os resultados positivos que o turismo local vem conquistando esse ano na baixa temporada, o que reforça a expectativa para esse verão que está chegando.

Carros antigos e empresas turísticas também estão escalados para o desfile.

Trânsito

As escolas de Balneário Camboriú serão responsáveis pela música, com apresentações de 11 bandas. Durante o horário do desfile, os agentes de trânsito fecharão todas as ruas de acesso à Avenida Atlântica, desde a 2.400 até a Praça Almirante Tamandaré. A Avenida Alvin Bauer funcionará normalmente.

Movimento pela Paz

A Prefeitura realiza também no sábado, às 11h, na Praia Central, proximidades com a Praça Almirante Tamandaré, a ação Faça Paz, Seja Paz, Use Paz. O ato vai encerrar o ano letivo dos alunos da rede e sinalizar para o projeto pedagógico do próximo ano que trabalhará três conceitos: cidadania, gentileza e respeito.

Todos são convidados a vestir branco para um grande abraço simbólico na orla.