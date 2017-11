Compur lançou licitação para o estacionamento rotativo

Terça, 28/11/2017 15:01.

A Compur, empresa de economia mista ligada à prefeitura, lançou ontem (27) edital de licitação para o estacionamento rotativo de Balneário Camboriú. As propostas serão abertas no próximo dia 7 e se tudo correr bem o serviço deverá estar funcionando ainda em dezembro.

Serão 2.800 vagas ao custo de R$ 2,00 por hora, com limite de uso de duas horas. O rotativo funcionará de segunda a sábado das 9h às 20h.

Todo o sistema será digital, com venda de créditos por celular ou em pontos de venda no comércio.

O município pagará um custo fixo, estimado em R$ 300 mil por mês e cobrirá a despesa com a arrecadação do rotativo.

Se cada vaga ficar ocupada em média três horas por dia, a arrecadação será mais do que suficiente para cobrir a despesa.

O custo da tarifa é semelhante ao praticado em outras cidades e bastante inferior ao praticado por estacionamentos particulares que cobram R$ 10,00 por hora.

Ficou de fora no momento, podendo sem implementada mais tarde, a cobrança diferenciada por região, como é feito em São Paulo onde as vagas com maior demanda custam mais caro.

Custo em outras cidades

Florianópolis - R$ 2,00

Blumenau - R$ 1,50

Itajaí R$ - 1,50

Bombinhas - 2,50

Criciúma – R$ 2,00