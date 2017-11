Turistas do Preziosa avaliam positivamente a cidade, menos os preços

Terça, 28/11/2017 11:58.

O resultado da primeira pesquisa da Secretaria de Turismo sobre satisfação dos visitantes que chegam de navio reforçou as expectativas que Balneário Camboriú se torne uma das principais paradas do país.

O secretário de Turismo, Miro Teixeira, destacou a importância de coletar dados para se ter um registro histórico sobre as impressões dos turistas e indicativos do que pode ser melhorado. Ele disse que desde já percebeu algumas necessidades como melhora de identificação do posto de informações turísticas e a falta de uma casa de câmbio nas proximidades do Atracadouro Barra Sul.

A Pesquisa

100% dos entrevistados indicaria o destino e 98% deles voltariam. Mais da metade dos visitantes disse que gostaria de ficar na cidade entre 4 e 7 dias.

Os visitantes puderam avaliar vários itens como ótimo, bom, regular e ruim.

A maioria achou a hospitalidade boa e 55% indicaram a infraestrutura como ótima. 52% também avaliaram a limpeza como ótima.

O único item que teve avaliações ruins foi o de preços praticados. Só 9% acharam ótimo, 51% escolherem bom, 38% votaram regular e para 2% foi ruim.

A segurança foi o item melhor avaliado, com 63% escolhendo ótimo.

O secretário de Segurança, Antônio Gabriel Castanheira, comemorou o resultado fazendo um desabafo. “Apesar da conduta criminosa de dois vereadores levando falsas informações a respeito dos projetos de modernização do monitoramento da cidade, as coisas estão dando certo e estamos no caminho”, defendeu.

Nos dois desembarques do MSC Preziosa a PM também compareceu em peso.