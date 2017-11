Dinheiro “carimbado” das OUCs deixa alguma reserva para obras

Segunda, 27/11/2017 9:10.

Embora a prefeitura de Balneário Camboriú tenha problemas econômicos decorrentes do inchaço da máquina pública, existe algum fôlego em decorrência das Operações Urbanas Consorciadas (OUCs).

Essas operações foram idealizadas pelo ex-secretário do Planejamento Auri Pavoni no governo Rubens Spernau, durante os debates do Plano Diretor de 2008.

As OUCs permitem que a prefeitura desaproprie imóveis e faça obras com dinheiro pago por interessados em adquirir potencial construtivo em outro local.

Elas geraram muito dinheiro que permitiu a construção dos binários Norte e Sul, deixando de sobra R$ 75 milhões.

Esse dinheiro é “carimbado”, só pode ser utilizado no propósito fixado inicialmente na própria OUC.

Ajustes na destinação podem ser feitos, mas devem passar por audiência pública.

É um jogo de ganha-ganha. Os prédios que seriam construídos numa região que recebe novas avenidas são transferidos, na forma de metragem quadrada adicional, para outras construções.

A primeira dessas OUCs foi executada ainda no governo Spernau e as demais já na gestão Edson Piriquito.

Auri Pavoni enfrentou obstáculos com a construção civil que queria pagar menos pelos potenciais construtivos, mas bateu pé e acabou mostrando aos construtores que eles tinham responsabilidades sociais, que era possível pagar pelos impactos que suas obras causam à cidade e manter as margens de lucro satisfatórias.

Com a retração do mercado imobiliário, decorrente da crise econômica, houve menos procura por potenciais construtivos adicionais, mas o mercado parece quase a ponto de reagir o que permitirá possivelmente que seja lançada mais uma, a primeira do governo Fabrício Oliveira.

É com os saldos das OUCs anteriores que o prefeito atual pretende deflagrar seu plano de obras para 2018, independentemente dos esforços para viabilizar o alargamento e reurbanização da praia central cuja verba virá de outras fontes ainda não definidas.