Governo Fabrício iniciará investimentos pesados no sistema viário

O Página 3 apurou que o prefeito Fabrício Oliveira anunciará nos próximos dias investimentos no sistema viário que totalizarão R$ 150 milhões, dentre eles a ligação da Avenida Alvin Bauer com a Quarta Avenida no cruzamento com a Avenida do Estado.

Esse cruzamento é um dos principais problemas do trânsito. Havia um projeto no governo Rubens Spernau de um cruzamento em desnível, mas o prefeito Edson Piriquito o descartou, preferindo um viaduto.

Esse viaduto não foi feito porque o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, Gaeco, descobriu que pretendiam praticar nessa obra a mesma roubalheira que ocorreu na Passarela da Barra.

O projeto prevê que a Avenida do Estado seja erguida com aterro cerca de um metro e com isso a ligação da Martin Luther com a Quarta Avenida, aproveitando a topografia existente, passe por baixo.

Essa obra compreende também a conclusão da chamada Via Panorâmica que deriva da Martin Luther, passa pelo morro da antiga caixa d´água da Casan e se integra com a Avenida das Flores ao lado do Balneário Shopping.

O sistema de binários de trânsito desde a Via Gastronômica até a ligação com Itajaí faz parte do projeto global que deve demorar alguns anos para ser totalmente concluído.

A prefeitura tem em caixa dinheiro “carimbado”, para uso específico nessas obras. São R$ 75 milhões e pode obter mais R$ 55 milhões com saldos de potencial construtivo que possui das Operações Urbanas Consorciadas feitas nos governos Spernau e Piriquito.

Nessas Operações a prefeitura vende o direito de construir mais em determinadas áreas, obtendo dinheiro para desapropriar em outras e fazer obras.

É um modelo bem sucedido, desenvolvido no governo Spernau com base no Estatuto da Cidade e que resulta, ao contrário do que muitos imaginam, em menor densidade populacional.

É provável que a obra do cruzamento por desnível seja iniciada logo após o verão quando estará quase concluída outra peça importante do sistema, o prolongamento da Quarta Avenida no sentido sul.