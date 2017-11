Filas para cadastramento biométrico devem só aumentar nos próximos dias

Quinta, 23/11/2017 7:48.

A revisão do eleitorado em Balneário Camboriú e Camboriú está na reta final. As filas de atendimento já dobram o quarteirão do posto localizado na Rua 2500 e a tendência é só crescer.

Aqui o recadastramento termina no dia 15 de dezembro, mas o chefe da 56ª Zona Eleitoral, Leonardo Marcelino de Godoy, antecipa que estão programados dois plantões para atender aqueles que deixaram para última hora.

Os plantões da Justiça Eleitoral acontecem nos dias 2 e 9 de dezembro, das 9h às 15h.

As filas acontecem porque a maioria das pessoas não fez o agendamento antecipado pela internet e vão direto ao posto. Para quem está agendado, o atendimento é rápido, leva em torno de 10 minutos.

É necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência recente e comprovante de alistamento eleitoral – para os homens maiores de 18 anos e que vão fazer o primeiro título.

Agora além dos dados, são coletadas as digitais e é feita uma foto para o cadastro. O título novo sai na mesma hora.

Onde ir

Para realizar a revisão e a biometria é necessário fazer o agendamento prévio pelo site do TRE, neste link.

Na data e horário agendado, os eleitores de Camboriú e Balneário Camboriú devem se dirigir ao Posto especial montado na Rua 2500, 1250, entre a Quarta Avenida e a Marginal Leste.

Quem perder

Importante ressaltar que quem não fizer a biometria, vai ter o título cancelado. Segundo Leonardo, aqueles que tiverem o título cancelado poderão buscar regularização até maio de 2018 no posto de atendimento, no entanto, poderão sofrer as consequências de estar com o documento cancelado como impossibilidade de obter passaporte ou identidade, receber salários de emprego público e até conseguir certos tipos de empréstimos e inscrição.

A irregularidade também pode gerar dificuldades para participar de concurso público, renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e obtenção de certidão de quitação eleitoral.

Para saber mais sobre o cadastramento biométrico clique aqui.