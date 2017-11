A União das Associações de Moradores (Unibac) divulgou que somente em dois bairros, Nações e Taquaras, haverá eleições neste domingo (26), para nova direção das respectivas associações de moradores.

Nos outros quatro bairros que formam o segundo bloco de eleições, Barra, Nova Esperança, Estaleirinho e Região da Quarta Avenida apenas uma chapa se inscreveu no prazo determinado, portanto elas serão aclamadas. A eleição no primeiro bloco aconteceu dia 22 de outubro em cinco bairros.

A votação nos bairros Nações e Taquaras será realizada das 9h às 16h. No Nações o local será a escola Presidente Médici, na Rua Paraguai esquina com Palestina. Em Taquaras será no Centro Educacional de Taquaras.

Para votar é preciso apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Nações

Chapa 1 ‘Amigos das Nações’ - candidata a presidente Zélia Schlindwein Zanela; vice - Danielle Eloísa Serpa.

Chapa 2 ‘Juntos pela Comunidade’ - candidata a presidente Mariza Tereza Castellen Strebe; vice - Paulo Aparecido Krzich.

Taquaras

Chapa 1 ‘Positivo Taquaras’ -candidato a presidente Marcelo Abraham Peixoto; vice - Jair Euflorzino.

Chapa 2 ‘Chapa do Bem’ - candidata a presidente Lucia Maria Euflorzino Pereira; vice - Claudemir Rocha.

Aclamações

Nova Esperança - Presidente Ismael da Silva; vice - Ezequiel da Silva Vicente;

Barra - Presidente Ivo Januário Reis Junior; vice - Josemir Reis.

Estaleirinho - Presidente Marcos Cezar de Almeida; vice - Cleberto Francisco Marcelino.

Região da Quarta Avenida - Presidente Naifer Neri; vice - Wagner Adilson Rogal.

Os nomes serão homologados e declarados eleitos por aclamação nestes quatro bairros para tomar posse no dia 28 deste mês com os eleitos.