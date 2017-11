Alegações de abandono da Passarela são infundadas

Os vereadores Nilson Probst e Leonardo Piruka alegaram nos últimos dias que a Passarela da Barra foi “abandonada” pelo poder público e está em péssimas condições.

A reportagem do Página 3 esteve na Passarela hoje (23) de manhã e constatou que as alegações são infundadas, o local precisa de mais capricho, mas não está “abandonado” como dizem os vereadores.

Os pontos observados pela reportagem foram os seguintes:

- Os vidros dos elevadores panorâmicos e das suas torres estão sujos. A alvenaria interna é mal acabada. Esse problema persiste desde a inauguração porque o projeto não previu uma forma simples e econômica de fazer a limpeza, é preciso paralisar os elevadores para que operários possam entrar nas torres executando a limpeza. Na parte externa das torres seria necessário descer por cordas ou andaimes para a efetuar a limpeza.

- Os vidros da Passarela estão sujos pelo lado de fora. O ambiente é sujeito à maresia e não foi projetado um sistema de andaime elétrico sobre trilhos para manter os vidros limpos, serviço que teria que ser executado quase diariamente.

- Os elevadores, revestidos de aço, precisam de polimento, as manchas dão um aspecto ruim ao material. Além disso, adesivos foram colados e depois removidos, deixando resíduos de cola.

- As placas de sinalização nas duas entradas (Barra e Barra Sul) estão em péssimas condições, são incompatíveis com um local que recebe grande quantidade de moradores e turistas.

- A iluminação nos mirantes térreos que dão para o rio está limitada a uma lâmpada em cada margem. Porque o projeto foi mal feito, as lâmpadas são baixas e seriam roubadas com facilidade.

- O quadro elétrico, apesar de bem sinalizado sobre risco à vida, deveria ter uma grade de ferro isolando-o do público.

- Alguns cones de sinalização estão sujos e quebrados. O lugar ideal para eles é o depósito de lixo e não um espaço público.

- Fotografias e outros materiais estão guardados em locais inadequados.

- Os guardas patrimoniais estavam corretamente fardados e atentos.

- A limpeza do piso estava impecável, as lixeiras todas esvaziadas e com sacos plásticos. Os banheiros estavam limpos. A visita foi feita às 8h40 desta quinta-feira (23) e é provável que com o uso ao longo do dia os banheiros e corredores tenham que ser limpos novamente, o que a reportagem não apurou se ocorre.

- No geral a Passarela impressiona pela beleza da vista e da praça da Barra que está em ótimas condições, mas a obra tem aparência de mal executada já que o propósito, como ficou claro após investigações das autoridades, não era construir algo de qualidade e sim desviar dinheiro público.