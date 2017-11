Acordo prevê indígenas nas praças Higino Pio e da Cultura neste verão

A Prefeitura de Balneário Camboriú vem se mobilizando para receber indígenas em mais uma temporada e a novidade seria um acordo para que os grupos fiquem na Praça Higino Pio e Praça da Cultura.

“Imaginamos que eles vão cumprir o acordo”, disse o secretário da Inclusão Social, Luiz Maraschin. A ideia é reduzir a presença dispersa dos indígenas e melhorar as condições para eles manifestarem seu artesanato.

Para isso, a Fundação Cultural vem desenvolvendo o projeto da Feira do Artesanato Indígena, em parceria com Inclusão Social e Procuradoria.

"Estamos cuidando da realização da Feira do Artesanato Indígena, numa tentativa de convencê-los a se concentrarem em espaços determinados e que possa trazer mais dignidade e resultado para as famílias que aqui se instalam na temporada", disse o presidente da Fundação Cultural George Varela.

O município espera receber a partir do dia 20 de dezembro 150 Kaingangs, que ficarão em um terreno nas proximidades da Udesc, no Bairro Nova Esperança.

Para isso já realizou a limpeza da área e deu início a uma licitação para o aluguel por três meses de contêineres com banheiros e chuveiros para instalação no acampamento, parte do acordo firmado com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e os Kaingang.

Segundo Maraschin, um grupo de Guaranis ficará hospedado em um galpão. “Permanecem oito dias e retornam para casa”, pontuou. Se isso acontecer, será um grande avanço, porque os Guarani sempre foram resistentes a acordos e costumam dormir sob marquises.

Varela esteve em aldeias neste ano e até agora as conversações foram positivas. Na próxima semana representantes do município terão mais reuniões, com a FUNAI e em uma aldeia dos Kaingangs, no oeste catarinense.

A FCBC quer incentivar a venda de produtos que sejam mesmo de origem indígena, e não a comercialização de bugigangas, prática estimulada por atravessadores há anos.

Fotos das visitas:

O presidente da FCBC, George Varela visitou aldeias para discutir melhores condições para indígenas.