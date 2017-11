Curso técnico em turismo pode ser a novidade da escola estadual Higino Pio

A escola estadual Prefeito Higino Pio, em construção no Bairro das Nações, tem previsão de inauguração em dezembro, para entrar em funcionamento em fevereiro. A novidade é que além do ensino médio, começará um curso técnico de Turismo e Hospedagem, se o Conselho Estadual de Educação autorizar a sugestão assinada pelo deputado Leonel Pavan.

O processo encontra-se no Conselho Estadual de Educação, com previsão de análise ainda esse ano.

"Estamos trabalhando na última etapa do processo, que é a aprovação no Conselho Estadual de Educação, para garantirmos o início das aulas do ensino médio concomitante com o curso técnico de turismo e hospedagem já em 2018. Este será o primeiro curso técnico permanente ofertado pelo governo do Estado em uma escola de Balneário Camboriú", disse Pavan.

No ano passado, na condição de deputado estadual, Pavan pediu que a secretaria estadual de Educação estudasse a viabilidade da nova escola oferecer, além do ensino médio convencional, o curso técnico em turismo e hospedagem.

"Já temos o curso superior de Turismo na Univali, que é uma referência nacional. Com a construção da nova escola chegando a sua etapa final, vislumbramos a chance de ampliar as possibilidades de formação de nossa mão de obra para a área do turismo, especialmente para nossos jovens", defende Pavan, destacando que o curso vem ao encontro das necessidades do município, reconhecido pela Lei Estadual 13.039/2004 como Capital Catarinense do Turismo.

Este ano, como secretário de Turismo, Pavan voltou à carga, encaminhando novamente o pedido de criação do curso técnico, que ele considera uma necessidade.

O pedido foi deferido pelo professor Eduardo Deschamps, que determinou a abertura do processo para viabilização do pleito, onde ficou comprovada a demanda de alunos e que o educandário terá capacidade para ofertar o curso de turismo e lazer" afirmou Pavan. Ele destacou a importância do apoio da equipe técnica da gerência de educação da ADR/Itajaí para a agilização dos encaminhamentos.