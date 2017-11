Pais se submetem a noites ao relento por vagas no CIEP de BC

A frente do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Rodesindo Pavan, de Balneário Camboriú, foi transformada em um acampamento no começo desta semana. Pais ficaram ao relento desde a noite de sexta-feira (17) em busca de uma vaga até a manhã de ontem (20).

Isso é resultado da falta de respeito dos administradores da prefeitura pelos cidadãos e da incapacidade de produzirem novas ideias simples como fila de inscrição online, pública e transparente.

A cena se repete há anos, quando são abertas as 50 novas vagas do 1º ano. Apesar de muitos discursos políticos, o CIEP ainda é a única escola de ensino integral gratuita para alunos do ensino fundamental na cidade.

No final de semana, durante uma chuva forte, a direção do CIEP abriu a escola para que os pais se abrigassem, mas na madrugada de segunda eles voltaram a ocupar os espaços na rua.

O morador Eduardo Samila foi um dos que passou dias guardando lugar na fila. Ele lamentou a situação e distribuiu vídeo de protesto pelas redes sociais.

“É lamentável que em uma cidade que ostenta apartamentos milionários e arrecada milhões de impostos, nós que servimos esse povo temos que nos submeter a isso. Isso revolta muito, o pessoal acampado aqui de sexta a segunda para conseguir uma simples vaga para criança estudar”, declarou.

Muitas pessoas, ao verem a fila, deixaram o local sem nem tentar, devido à busca acirrada.

"Foi tudo pacífico, mas realmente se for analisar a fundo a situação, ela não precisaria acontecer se houvesse uma política digna e correta à altura do nosso povo", disse Eduardo ao Página 3.





O que diz a Secretaria de Educação

A diretora da Secretaria de Educação, NIlzete Teixeira, explicou que em reunião com o colegiado ficou entendido que qualquer forma de realizar a matrícula geraria algum tipo de fila "até por uma questão cultural". No colégio Vereador Santa, por exemplo, os pais também montaram acampamento desde domingo e no entanto sobraram vagas.

A matrícula pela internet chegou a ser cogitada, mas os gestores entendem que nem todos os pais têm acesso e isso poderia ser um fator dificultador.

Ela salientou que nenhuma criança ficará sem vaga na rede. Sobram vagas da educação fundamental, o que acontece é a disputa acirrada pelas vagas de tempo integral.

Segundo Nilzete, o governo estuda ampliar a oferta de vagas de educação integral com um modelo ainda em desenvolvimento, e que incluiria oficinas complementares no contraturno.