MSC Preziosa abre temporada com 4.017 passageiros

O navio MSC Preziosa chegou à praia central de Balneário Camboriú e seus passageiros começarão a desembarcar no Atracadouro Tedesco antes das 8h para conhecerem a cidade e região.

São 4.017 passageiros de 13 nacionalidades, além de 1.283 tripulantes de 49 diferentes países.

Este é o mesmo navio que esteve aqui em abril para uma escala experimental que foi bem sucedida, confirmou outras viagens da MSC para Balneário e de mais duas empresas, a Costa e a Pullmantur.

O sucesso dessa temporada é importante para inclur nos roteiros e fortalecer Balneário Camboriú, Penha, Porto Belo e Florianópolis como destinos preferenciais para passageiros do Rio de Janeiro e São Paulo, onde se localiza a maior parte de demanda.

O mercado parece maduro para absorver um novo roteiro, este em praias catarinenses.

O fundeio de navios na praia central será rotina neste verão, com 20 escalas programadas.

Já foram reservadas outras 27 para a temporada 2018/2019.

A reportagem do Página 3 está no Atracadouro Tedesco, na Barra Sul, e atualizará informações ao longo do dia.

Calendário de escalas

21/11 - MSC Preziosa - Terça-feira - 3.502

27/11 - MSC Preziosa - Segunda-feira - 3.502

02/12 - MSC Preziosa – Sábado - 3.502

17/12 - PULLMANTUR Sovereign – Domingo – 2.733

27/12 - PULLMANTUR Sovereign - Quarta-feira – 2.733

03/01 - PULLMANTUR Sovereign - Quarta-feira – 2.733

12/01 - PULLMANTUR Sovereign - Sexta-feira – 2.733

20/01 - PULLMANTUR Sovereign – Sábado – 2.733

28/01 - PULLMANTUR Sovereign – Domingo – 2.733

29/01 - COSTA Fascinosa – Segunda-feira - 3800

05/02 - PULLMANTUR Sovereign - Segunda-feira – 2.733

06/02 - COSTA Fascinosa – Terça-feira - 3800

08/02 - COSTA Fascinosa – Quinta-feira – 3.800

13/02 – Terça-feira de Carnaval

14/02 - PULLMANTUR Sovereign - Quarta-feira – 2.733

23/02 - PULLMANTUR Sovereign - Sexta-feira – 2.733

03/03 - PULLMANTUR Sovereign – Sábado – 2.733

18/03 - MSC Preziosa – Domingo - - 3.502

25/03 - MSC Preziosa – Domingo - - 3.502

30/03 - MSC Preziosa - Sexta-feira - - 3.502

07/04 - MSC Preziosa – Sábado - - 3.502



Galeria de imagens:



Hoje bem cedinho os tênderes começaram a trazer os passageiros para o atracadouro da Barra Sul



O MSC Preziosa em sua segunda visita à Balneário Camboriú





O Guia Legal BC está presente divulgando a cidade e o seu comércio para os visitantes



Área de recepção do Atracadouro Barra Sul por onde os passageitos descem