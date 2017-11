BC Port terá manifestação contrária de técnicos em audiência pública

A audiência pública de licenciamento ambiental marcada pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) para a próxima terça-feira, 19h, no Cine Itália marcará o questionamento de técnicos ambientais contra o empreendimento.

O estudo tem 218 páginas e foi elaborado pelo oceanógrafo Fernando Niheus; o engenheiro ambiental Fernando Montanari; o oceanógrafo Marcos Polete e o engenheiro ambiental Rodrigo Xavier Sciorilli Camacho.

Audiências públicas de licenciamento ambiental servem a esse propósito, a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental elaborado pela empresa interessada em executar o empreendimento e as manifestações contrárias ou favoráveis.

Os técnicos questionam a construção de um porto para dezenas de navios num local ambientalmente frágil que é o estuário do rio Camboriú.

Questionam também outros impactos marinhos, sociais e econômicos para os moradores da Barra Sul, do bairro da Barra, atividade pesqueira e a cidade em geral.

Um dos questionamentos já é conhecido, o BC Port declarou no Estudo de Impacto Ambiental entregue à Fatma que dispõe de um estacionamento na Barra Sul para 400 automóveis e 60 ônibus.

Isso não é verdade, a construtora proprietária do terreno reafirmou ao Página 3 que não tem contrato algum com o BC Port e não pretende ter porque na área será construído um edifício.

Sem um estacionamento minimamente compatível com a necessidade dificilmente a obra será autorizada.

O problema maior para construir o estacionamento é o custo dos terrenos na Barra Sul, um dos mais elevados do país.

O BC Port pretende ser um dos maiores portos para navios de turismo do Brasil, os empreendedores querem construir o píer, um hotel e um shopping dentro do mar, no prolongamento do molhe da Barra Sul.

A logística para abastecimento dos navios seria feita pelo bairro da Barra, com caminhões trazendo containers que seriam transportados por balsas ao longo do rio até os porões das embarcações.

Essa solução também vem sofrendo críticas devido aos impactos que causará.