Cadastre sua empresa grátis no guia de Balneário para turistas

O Página 3 lançou em parceria com algumas entidades um guia para turistas (e moradores) de Balneário Camboriú.

O GUIA LEGAL, um aplicativo para celulares, tem dicas sobre passeios, praias, restaurantes, eventos e uma sessão sobre comércio por ramo de atividade.

Um dos principais focos de atuação do guia serão os passageiros dos navios de turismo, o aplicativo será divulgado no Atracadouro Tedesco sempre que um navio chegar à cidade.

Também estará presente em todas as feiras e convenções que tiverem participação do Convention Bureau.

As empresas que quiserem se cadastrar têm opções gratuitas ou pagas, de acordo com o destaque desejado no guia.

Para cadastrar sua empresa gratuitamente acesse este link e preencha o formulário. Quem desejar anúncios destacados pagos deve marcar a opção correspondente e será contatado pela área comercial.

O GUIA LEGAL tem parceria com o Atracadouro Tedesco, CDL de Balneário Camboriú, a Associação dos Bares e Restaurantes da cidade e o Convention Bureau.

Empresas associadas a essas entidades têm descontos nas opções de publicidade paga.

Para conhecer o aplicativo baixe-o para IOS ou Android no seu celular, buscando por guialegalbc ou acesse diretamente www.guialegalbc.com