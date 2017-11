Balneário, Atracadouro e Tedesco conquistam troféu de excelência no Turismo

Apenas sete meses após receber o primeiro navio de cruzeiros, o Atracadouro Barra Sul conquista para Balneário Camboriú um prêmio estadual de turismo.

A cidade também foi premiada, assim como o idealizador do Atracadouro, o empresário Júlio Tedesco.

Porque o Atracadouro reabriu ass portas para os cruzeiros em Santa Catarina antes restrito a algumas escalas em Porto Belo.

Os armadores planejam que a costa catarinense seja um novo e estrelado roteiro, incluindo Penha, Balneário, Porto Belo e Florianópolis.

O Troféu Beto Carrero Excelência no Turismo 2017, da Secretaria de Estado de Turismo, divulgou objetiva valorizar as contribuições relevantes na divulgação e desenvolvimento do turismo de Santa Catarina.

Eleitos por voto popular e pelos Conselheiros de Turismo de Santa Catarina, o empreendedor Júlio Tedesco, o Atracadouro Barra Sul e a cidade de Balneário Camboriú levaram o título.

Criado pelo decreto estadual nº 1.269 de 15/04/2008, a escolha dos vencedores se deu em duas etapas: a primeira, foi a votação popular pela internet, na qual foram escolhidos seis indicados para cada modalidade.

Na segunda, os membros do Conselho Estadual de Turismo escolheram, dentre os eleitos pela votação popular, o vencedor de cada uma das três categorias.

A cerimônia de entrega dos troféus está prevista para o dia 22 de novembro, em Florianópolis.

Temporada de cruzeiros

O Atracadouro Barra Sul vai abrir sua primeira temporada de cruzeiros na próxima semana. O MSC Preziosa chega no dia 21 de novembro, às 7h.

Veja o cronograma completo:

✔NOVEMBRO/2017

21 - MSC - Preziosa

27 - MSC - Preziosa

✔DEZEMBRO/2017

2 - MSC - Preziosa

17 - PULLMANTUR - Sovereign

27 - PULLMANTUR - Sovereign

✔JANEIRO/2018

3 - PULLMANTUR - Sovereign

12 - PULLMANTUR - Sovereign

20 - PULLMANTUR - Sovereign

28 - PULLMANTUR - Sovereign

29- COSTA CRUZEIROS

✔FEVEREIRO/2018

5 - PULLMANTUR - Sovereign

6 - COSTA CRUZEIROS

8 - COSTA CRUZEIROS

14 - PULLMANTUR - Sovereign

23 - PULLMANTUR - Sovereign

✔MARÇO/2018

3 - PULLMANTUR - Sovereign

18 - MSC - Preziosa

25 - MSC - Preziosa

30 - MSC - Preziosa

✔ABRIL/2018

7 - MSC - Preziosa